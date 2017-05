Netanyahou:  » Trump a dit que nous devrions conclure un accord, alors nous devons essayer »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est convaincu que le président Trump est encore très investi dans la poursuite d’un accord de paix entre Israël et l’Autorité palestinienne – malgré les tentatives répétées du Premier ministre d’informer le président américain sur la futilité d’attendre des palestiniens qu’ils tournent le dos à l’incitation et la haine pour des générations d’arabes.

La réunion du Likoud à la Knesset ce lundi révèle les tentatives répétées de Netanyahou de freiner l’enthousiasme de ses membres au motif que le président Trump a déjà abandonné son rêve de paix.

Dans les enregistrements, selon Ha’aretz, le vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, attaque Netanyahu, en disant: « Il y avait un rapport d’information sur la réduction de certains quartiers hors de Jérusalem. Nous sommes tous en faveur de l’unité de Jérusalem, quel est le sens de cela? »

Yehuda Glick a ajouté: « La semaine dernière où il a été communiqué le projet de donner Kfar Aqeb et Shuafat, j’ai été inondé d’appels téléphoniques de personnes de Kafr Aqab et Shu’fat, qui demandent de pouvoir rester ».

Glick a également attaqué le Premier Ministre sur la politique du gouvernement concernant le Mont du Temple. « Vous avez dit lors de la visite de Trump qu’il y avait une liberté de culte pour tous et j’espère que nous progresserons vers la liberté de culte pour les juifs », a t-il déclaré.

Miki Zohar a déclaré à la réunion: « Ces jours-ci, une occasion a été ouverte pour empêcher la création d’un Etat palestinien. La grande majorité [des Israéliens], malgré ce que montrent les sondages, ne veulent pas d’un Etat palestinien. Peut-être acceptent-ils une autonomie, peut-être des cantons, mais ils ne veulent pas un Etat palestinien.

En ce qui concerne Netanyahu, le député a ajouté: «Avec l’occasion qui existe aujourd’hui avec l’administration américaine, qui vous remercie grandement, pour qui vous êtes le plus grand partenaire du monde, je ne veux pas être dans une situation où avec une telle Administration nous manquerons l’opportunité [pour annuler l’idée d’un Etat palestinien]. Ce pourrait être un «cri pour les générations» (c’est-à-dire une catastrophe dont les conséquences dureraient des générations).

Netanyahu a finalement offert sa réponse en disant: « Vous avez tous entendu Trump. Il a dit: «Je crois qu’Abu Mazen (Mahmoud Abbas) veut la paix. Il l’a dit! Et il a dit que nous devrions essayer de parvenir à un accord. Nous sommes dans cette situation. »

Netanyahou a déclaré qu’il avait souligné à Trump que «la raison pour laquelle il n’y a pas d’accord, c’est qu’ils éduquent les générations après des générations qu’il n’y aura pas d’État d’Israël, et il n’y a aucun moyen de résoudre ce problème. Ce message a été transmis le plus clairement à la fois à huis clos et en plein air. »

Netanyahou a ajouté: « [Trump] est encore sans équivoque, même désireux de parvenir à un accord en croyant que les Palestiniens sont prêts à renoncer à leur désir de détruire l’Etat d’Israël ».

« Nous devons faire face à cela », a déclaré le député à sa faction à la Knesset. « La façon de résoudre ce problème n’est pas évidente. J’ai entendu de nombreuses déclarations, mais vous devriez laisser cette confrontation. J’ai prouvé au cours des années que je prends soin de nos intérêts de manière informée et responsable. »

Cependant, Netanyahu a conclu : « Quiconque pense avoir un contrôle [de l’Administration Trump] s’est malheureusement trompé. »

