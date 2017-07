Netanyahou suspendra l’interdiction des visites du mont du temple pour les personnalités politiques israéliennes

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décidé ce dimanche de suspendre temporairement pendant cinq jours l’interdiction d’empêcher les membres de la Knesset de monter au Mont du Temple à Jérusalem.

L’action vient en réponse à une requête du député Yehuda Glick demandant la suppression de l’interdiction des visites pour les législateurs .

En réponse à la suspension de l’interdiction, prévue pour commencer le 23 juillet, Glick a déclaré dans une déclaration conciliante: «C’est une décision correcte et appropriée. Il est dommage que nous devions aller à la Cour suprême [pour l’atteindre.]

« J’invite les membres de la Knesset à monter sur le Mont et à honorer le site de manière appropriée, et laisser leurs désaccords et leurs agendas de côté. Nous continuerons à espérer que le Mont du Temple [bientôt] servira son but et [deviendra rapidement] un centre mondial de paix et de réconciliation « .

Glick, fondateur et directeur de longue date de la Temple Mount Heritage Foundation, est resté dévoué pour faire en sorte que les Juifs visitent le site sacré.

Le Mont du Temple est l’un des sites les plus sacrés de la foi juive et jusqu’à ce qu’il devienne membre de la Knesset, le rabbin Yehuda Glick a fait une visite quotidienne.

Devenez un pilier du site Alyaexpress-News