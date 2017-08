Netanyahou sera le Premier ministre israélien à se rendre en Amérique latine

Benjamin Netanyahu planifie des voyages en Argentine et au Mexique en septembre, ce qui fera de lui, le premier Premier ministre israélien à se rendre en Amérique latine.

Netanyahou devrait visiter la région avant de partir directement à New York pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre, selon The Jerusalem Post . Il reviendrait en Israël pour Rosh Hashanah le 20 septembre.

« L’Amérique latine a toujours été amicale avec Israël, mais je pense que nous sommes dans une position où ces relations peuvent se rapprocher », a déclaré Netanyahu au président Jimmy Morales du Guatemala l’automne dernier.

Le Jerusalem Post a noté que le voyage coïnciderait avec le 70e anniversaire du vote sur le parti de l’ONU, alors que 13 pays d’Amérique latine et Caraïbes qui comptent 33 États ont voté en faveur de l’indépendance d’Israël.

Les liens israéliens avec l’Argentine se sont considérablement améliorés depuis que Mauricio Macri a remporté la présidence en 2015.

Le voyage au Mexique envoie également un signal fort apres l’ abstention des votes à l’UNESCO contre Israël l’année dernière, ainsi que le tweet que Netanyahu a publié concernant l’efficacité d’un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, préconisé par le président Donald Trump, et qui n’empêchent pas les liens entre les pays.

Le Brésil, est la plus grande nation d’Amérique latine et le foyer de quelque 120 000 juifs. Israël et le Brésil ont séjourné pendant un an sur les choix des anciens envoyés .

« Les problèmes politiques sont des problèmes internes, mais si un Premier ministre israélien vient au Brésil, il préfère que le gouvernement soit stable car aucune délégation ne veut présenter un projet qui, après un mois, va changer », a déclaré Yossi Sheli, ambassadeur d’Israël au Brésil .

Le Brésil connaît des niveaux élevés de chômage et d’instabilité sociale.

Shell a ajouté qu’il croyait que les deux derniers présidents brésiliens, Lula da Silva et Dilma Rousseff, «étaient contre l’État d’Israël».