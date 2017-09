Netanyahou :  » Nous reprendrons des migrants illégaux le sud de Tel Aviv « 

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait une visite historique au sud de Tel Aviv pour la première fois. Il est venu suite à une récente décision de la Haute Cour de justice habilitant le gouvernement à expulser les migrants illégaux, avec des restrictions techniques concernant la déportation vers un pays autre que le leur.

Selon le site Web de la communauté du sud de Tel-Aviv, Netanyahu a indiqué que de nouvelles ressources doivent être allouées pour faire face au grave problème des quartiers du sud de Tel Aviv, qui s’effondrent sous le fardeau de dizaines de milliers d’infiltrés étrangers illégaux.



Malgré les efforts de la municipalité de Tel Aviv et du maire Ron Huldai, il ne fut pas facile de montrer au Premier Ministre lors de sa visite un quartier propre et « normal », il était évident que Netanyahu saisissait la situation difficile des quartiers du sud Tel Aviv et les difficultés très réelles auxquelles sont confrontés les résidents tous les jours.

« Nous sommes ici en mission, la mission est de remettre le sud de Tel Aviv aux citoyens d’Israël », a déclaré Netanyahu aux résidents locaux. « Nous avons une politique très claire. Nous traitons avec les infiltrés illégaux, pas avec les réfugiés, les infiltrations illégales et le droit de l’État d’Israël de maintenir ses frontières et d’enlever les infiltrations illégales – c’est ce que nous faisons ici.

« À cette fin, je suis venu entendre les gens, et j’ai entendu. J’ai entendu Sofia et j’ai entendu Ayala et j’ai entendu Rimona et j’ai entendu Shefi et j’ai entendu Oved et j’ai entendu Shlomo – j’ai entendu tout le monde, « a dit Netanyahu. « Maintenant, ce que j’entends est la douleur et la détresse terrible. Les gens ont peur de quitter leur maison et reste enfermer chez eux. Sophia ne peut pas sortir de sa maison ici, elle a besoin d’une escorte de police pour marcher dans son escalier, ce qui est inacceptable.

« Nous nous occupons de trois façons », a expliqué Netanyahu. « Tout d’abord, la clôture. Sans la clôture, il n’y aurait pas eu 40 ou 50 000 infiltrés, mais un million. Nous l’avons arrêté, c’est déjà fait. Nous avons construit la clôture, insisté sur la clôture et compléter la clôture avec mon contrôle constant jusqu’à sa fin. »

« Deuxièmement: avec le ministre des Affaires religieuses et le ministre de la Culture et le député Ohana et bien d’autres et avec le ministre de l’Intérieur, bien sûr, nous renforcerons considérablement l’application de la loi vis-à-vis des employeurs, le visage d’infiltrés sans loi, face à tout ce dont nous devons affronter pour accroître l’application.

« Je respecte la Haute Cour de justice, même si je ne suis pas d’accord avec ses décisions […] Ce qu’il faut faire, c’est ce que nous sommes autorisés à le faire légalement, soit nous modifions la loi d’expulsion, soit nous modifions les accords que j’ai travaillé dur avec les pays africains, ou nous faisons les deux. Nous remettrons le sud de Tel Aviv aux citoyens d’Israël. »

« Enfin, je veux que vous écoutez, pour comprendre que nous sommes sérieux », a déclaré Netanyahu à ses hôtes, « Tout comme ils ne croyaient pas que nous allions construire la clôture […] et je l’ai promis et livré, je traiterai également avec ce problème. Dimanche, le gouvernement entendra un examen et, en même temps, je créerai un comité ministériel spécial dirigé par moi-même et je créerai une table ronde […] et j’inviterais les résidents et toutes les parties impliquées dans cette affaire pour venir suivre tous les mois, toutes les quatre semaines, afin de commencer à promouvoir des solutions « .

« Alors que nous avons bloqué l’infiltration avec la clôture, nous procéderons à l’exécution et à l’expulsion, avec la table ronde. Vous êtes invités à participer « , a conclu le Premier ministre.