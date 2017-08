Netanyahou promet de ne plus expulser des Juifs de chez eux dans Yehoudah et Shomron (Judée Samarie)

Parlant lundi soir lors d’une célébration du 50e anniversaire du retour à Yehudah et Shomron, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu a promis qu’aucune communauté juive ne serait déracinée dans la région.

« Mes amis, je dois vous dire que nous avons traversé une période difficile. Mais [maintenant], il y a un élan dans le développement et la construction à Yehudah et Shomron. Nous menons cette grande entreprise ensemble. Il n’y a pas de gouvernement qui ait agi plus pour le règlement que le gouvernement que j’ai dirigé « , a déclaré Netanyahu lors du rassemblement à la ville de Barkan dans le Shomron.

Il a promis que « dans la Terre d’Israël, aucune communauté ne sera déracinée ».

Dans une référence à l’évacuation unilatérale en 2005 des communautés juives de Gush Katif à Gaza, il a déclaré: « Il a été prouvé que cela ne fait pas avancer la paix. Nous avons déraciné les communautés et reçu des roquettes [en retour]. Cela n’arrivera plus. Nous nous occuperons et nous surveillerons cet endroit, et cela nous protège et constitue un atout stratégique pour Israël « .

Netanyahu a ajouté que « c’est tout simplement merveilleux de voir les développements ici. Je me souviens quand nous sommes venus à Barkan et nous avons vu les vignobles, nous avons vu les raisins, nous avons piétiné les raisins – mais aujourd’hui, il y a de nouveaux raisins ici. Dans le [règlement de] Tapuach, il y a des fruits de haute technologie, et cette industrie est mûre. Nous travaillons à faire progresser l’industrie, l’emploi, l’eau, le tourisme, la diplomatie publique et à lutter contre les organisations appelant à un boycott « .

Avant son discours, le Premier ministre a rencontré les parents du soldat israélien mort Hadar Goldin, Hy « d . Il leur a dit que lors de sa rencontre avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au début de la journée, il avait soulevé la question du retour du corps de son fils, qui est détenu par le Hamas.

On ne connait pas la réaction des Goldins, qui ont critiqué amèrement Netanyahou ces derniers jours, alléguant que son gouvernement les a abandonnés.