Netanyahou présentera des amendements sur l’accord nucléaire à Trump qui transmettra à l’Iran

Au cours des derniers jours, selon un rapport de la Radio de l’armée du dimanche matin, une décision a été prise entre la Maison Blanche et Jérusalem, selon laquelle Israël présentera aux Américains une annexe, qui sera envoyée aux Iraniens, en demandant un certain nombre de changements aux accords de 2015 conclus entre la République islamique et les superpuissances.

Selon le même rapport, Israël essaie de convaincre les Américains de déclarer des sanctions contre l’Iran si la République islamique refuse les demandes des États-Unis.

Israël comprend que la réouverture de l’accord nucléaire avec l’Iran officiellement pour introduire des amendements est impossible, principalement en raison de l’opposition de la Chine et de la Russie. Par conséquent, le plan est que les Américains exigent que l’Iran reçoive l’annexe qui inclura, par exemple, l’abolition de l’interdiction de la surveillance des installations avancées de centrifugeuses iraniennes. Si l’Iran refuse d’accepter, le Congrès américain annoncera une nouvelle vague de sanctions contre Téhéran.

Selon Channel 10 News, la question iranienne sera au cœur de la réunion entre Trump et Netanyahu, ce lundi, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Au cours de la réunion, le Premier ministre entend exprimer ses préoccupations concernant l’empiétement iranien à la frontière entre Israël et la Syrie, dans le but de formuler un poste unifié avec l’administration sur tous les aspects de la question de l’Iran.

Netanyahou a déclaré aux journalistes à New York après leur arrivée lors d’une visite en Amérique du Sud: « Israël ne tolérera pas la consolidation iranienne à notre frontière au nord du pays, une consolidation qui menace aussi nos voisins arabes et nous sommes prêts à agir contre elle ».

L’ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, a déclaré à la Radio de l’armée qu’il serait très difficile pour les États-Unis de modifier l’accord de l’Iran à ce stade. Il a également suggéré que si Trump décide d’éliminer l’accord nucléaire et échoue également avec le freinage de la Corée du Nord, «nous traiterons de deux États nucléaires [indignés] en moins d’une décennie».

Des sources proches du président Trump ont déclaré que les nouvelles sanctions qui sont prévues contre l’Iran étaient en dehors du cadre de l’accord nucléaire. L’une d’entre elles serait de déclarer la garde révolutionnaire comme une organisation terroriste. Trump devrait prendre une décision sur cette déclaration d’ici la mi-octobre.

Le président Trump a déclaré dans le passé que l’Iran « viole l’esprit de l’accord nucléaire, et nous ne tolérerons pas ce qu’ils font ». Il a appelé l’accord nucléaire « l’une des pires offres que j’ai jamais vues ».

