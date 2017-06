Netanyahou : « Je ne me souviens pas de la décision en ce qui concerne l’expansion de Qalqilia » (ville palestinienne)

Après la publication que le Cabinet décidera un plan d’expansion de la ville palestinienne, révélé par la chaîne israélienne 2, il semble que Netanyahu tente de retirer l’approbation accordée à construire des milliers de nouvelles unités dans cette ville arabe connue pour etre le centre des terroristes.

Seulement 3 jours avant que le premier ministre Benjamin Netanyahu a réprimandé la droite sur les objections d’étendre Qalqilya, a dit aujourd’hui (dimanche) lors de la réunion des chefs la coalition : « Je ne me souviens pas de la décision prise dans le cabinet sur l’expansion de Qalqilia. »

L’expansion de la ville palestinienne a entraîné de nombreuses réactions et l’opposition des hommes politiques et un débat entre les ministres du Likoud et du foyer juif, et ce matin, Netanyahou a décidé que le Conseil des ministres examinera si il faut ou pas étendre la ville.

Selon le programme en question, la région de Qalqiliya sera étendu à 2500 acres, avec 14 mille nouveaux appartements. La construction devrait augmenter la population d’environ 10 000 personnes. Dans la pratique, seulement la moitié de la planification sera mis en œuvre, mais les responsables du Conseil régional de Samarie ont dénoncé une telle décision qui n’a pas été partagé avec eux et en coordination avec le gouvernement.

Naftali Bennett a écrit sur Twitter « Suite à l’incitation palestinienne, il ne faut pas leur donner une récompense avec ces nouvelles 14.000 maisons sur la route 6, en espérant que tout le monde se joindra à notre position »

Yossi Dagan a déclaré: « Je félicite le premier ministre sur la décision de tenir une audience au cabinet par rapport à Qalqilya et toutes les zones sous contrôle israélien. Une décision surprenante (de construite à Qaliliya) qui pourrait porter préjudice aux résidents et aux résidents de Samarie, et Sharon. Nous nous attendons à ce que ce gouvernement continue à répondre aux obligations et à renforcer les constructions (pour les localites juives) dans tout l’État d’Israël »

MÉTÉO ET PRÉVISIONS EN ISRAËL

LE CHANGE DU JOUR