Netanyahou : « L’Iran remplit le vide laissé par Daesh dans le Golan contre Israel »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mardi que l’Iran cherchait à remplacer le groupe terroriste de l’État islamique dans les hauteurs du Golan afin de créer un nouveau front contre Israël.

« La situation ici change rapidement, Daesh est en retrait, mais l’Iran cherche à combler le vide », a-t-il déclaré lors d’une visite dans les hauteurs du Golan avec le ministre de la Défense Avigdor Liberman et le chef d’état-major de l’IDF, Gadi Eisenkot. « L’Iran avec le Hezbollah crée un arc au nord, avec l’aide d’armes de précision ».

במהלך סיור משותף עם הרמטכ »ל ושר הביטחון ברמת הגולן, התייחס רה »מ לאתגרים הביטחוניים עמם מתמודדת ישראל בגבול הצפון https://t.co/Iv2pMK61gk pic.twitter.com/yDIdnx9X7Q — חדשות 2 (@Channel2News) 25 juillet 2017

« Nous traitons ces nouvelles menaces contre l’État d’Israël. Nous accordons une attention particulière à toute une série de menaces contre l’État d’Israël « , a-t-il ajouté.

Netanyahou a soulevé à plusieurs reprises les tentatives iraniennes d’établir des infrastructures militaires pour menacer Israël du côté syrien dans les hauteurs du Golan, et plus récemment à des dirigeants d’Europe centrale comme quoi l’Iran, par ses procurations, a toujours essayé de créer « une terreur sur le Front « contre Israël .

Israël a déclaré à maintes reprises qu’il ne permettrait pas à l’Iran de créer une présence permanente en Syrie et a mené plusieurs opérations aériennes en Syrie contre les expéditions suspectes d’armes avec un «changement de jeu» destinées au groupe terroriste du Hezbollah.

Plus tôt ce mois-ci, Netanyahou a déclaré qu’il s’oppose à l’accord négocié par les États-Unis et la Russie qui a conduit à un cessez-le-feu dans le sud de la Syrie, en disant qu’il ne répond pas suffisamment aux ambitions militaires iraniennes dans la région.

Le Premier ministre a déclaré que même si le plan vise à garder l’Iran à 20 kilomètres de la frontière israélienne, il n’a pas abordé les projets de l’Iran de cimenter sa présence en Syrie, qui, selon lui, comprenait la venue d’un navire et la création d’une base aérienne.

Les mouvements récents de milices musulmanes chiites, fidèles à l’Iran et les combats aux côtés des forces du gouvernement syrien à la frontière entre la Jordanie et la Syrie qui est devenue une zone stratégique au sud-est, près de l’endroit où se rencontrent les deux pays avec l’Irak.

En plus d’Israël, un certain nombre de pays sunnites dans la région ont également mis en garde contre les efforts iraniens pour établir un «croissant chiite» s’étendant de Téhéran à Beyrouth par l’intermédiaire de ses alliés à Bagdad et à Damas, pour poursuivre ses ambitions régionales.