Netanyahou:  » J’attends la condamnation de Abbas apres cet attentat »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a parlé lors de la réunion hebdomadaire du Cabinet suite à l’attaque meurtrière qui a emporté la vie de trois Israéliens à Har Adar juste à l’extérieur de Jérusalem : « Ceci est le résultat, entre autres, de l’incitation systématique par l’Autorité palestinienne et d’autres éléments, et je m’attends à ce que Abu Mazen (le nom de guerre de Mahmoud Abas) le condamne et ne tente pas de le justifier ».

« Ce matin a été difficile », a déclaré Netanyahu. « Trois Israéliens ont été assassinés par un individu dépravé. Au nom de l’ensemble du Cabinet et de l’ensemble du pays, j’envoie des condoléances aux familles des victimes. Bien sûr, nous exprimons nos meilleurs vœux pour le rétablissement rapide du coordonnateur de la sécurité communautaire, qui a été blessé « .

« Alors que nous enquêtons toujours sur l’événement et ses implications, nous pouvons dire certaines choses avec certitude, même maintenant », a déclaré le ministre à ses ministres. « La maison du terroriste sera démolie. Deux, l’IDF a déjà cordonné le village. Trois , les permis de travail pour les membres de la famille du terroriste sont révoqués. »

« Les forces de sécurité continueront à agir contre l’incitation et le terrorisme comme ils l’ont fait, nuit et jour, et nous finirons bien sûr l’enquête sur l’atatque et nous discuterons ensemble des prochaines étapes », a conclu Netanyahu.

Trois autres arabes complices dans cette attaque ont été arrêtés.