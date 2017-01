Netanyahou est pour la grâce de Elor Azria en soutien à tous les soldats et les familles de soldats !

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi suite à la condamnation du soldat Elor Azria et a affirmé son soutien à une grâce accordée au jeune soldat.

Sur sa page Facebook , il a écrit qu’il s’agit d’un jour difficile pour tout le monde mais surtout pour le soldat et sa famille, mais aussi tous les soldats de Tsahal, et les familles avec des enfants sous les drapeaux.

Binyamin Netanayhou a lancé un appel :

« Il faut adopter une attitude responsable envers Tsahal, ses officiers et le chef d’Etat-major . Nous n’avons qu’une seule armée qui est le socle de notre existence. Les soldats de Tsahal sont nos fils et nos filles et ils doivent être maintenus en-dehors de toute polémique politique ».

A la fin du message , il a exprimé son soutien à une grâce accordée au jeune soldat.

« אני תומך במתן חנינה לאלאור אזריה »

Selon un sondage réalisé sur Aroutz 2, ce mercredi soir : 68% des personnes interrogées sont en faveur d’une grâce contre 19% qui s’y opposent.

