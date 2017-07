Netanyahou explique la raison pour laquelle il a retiré les portiques de sécurité au Mont du Temple

Le Premier ministre israélien a défendu publiquement sa décision d’enlever les détecteurs de métaux et d’autres mesures de sécurité du Mont du Temple, ce qui l’appelle un choix difficile, mais celui-ci a une large vue.

Netanyahou a également annoncé au début de la réunion régulière du Cabinet de ce dimanche qu’il avait autorisé le renforcement des forces de sécurité sur le Mont du Temple et dans la vieille ville de Jérusalem, et a chargé la police israélienne et le Cabinet d’approuver un budget de 28 millions de dollars pour le développement et l’acquisition de la technologie afin de créer de nouvelles solutions de sécurité pour le site.

‘Je suis attentif aux sentiments du public, je comprends leurs sentiments, je sais que la décision que nous avons prise n’est pas facile’, a déclaré Netanyahu, ce dimanche. ‘Cependant, en tant que Premier ministre d’Israël, en tant que personne qui assume la responsabilité de la sécurité d’Israël, je dois prendre les décisions avec discrétion. Je le fais sur une vue d’ensemble, une vision large des défis et des menaces auxquels nous sommes confrontés. Certaines d’entre elles ne sont pas connues du public et dont je ne peux pas préciser. Je comprends les sentiments du public. Je comprends également le devoir de leadership, de ceux qui siègent à cette présidence et assument la responsabilité ultime de la sécurité d’Israël, et c’est ainsi que j’agis. ‘

Netanyahou a ordonné mardi le retrait des détecteurs de métaux et d’autres mesures de sécurité mises en place aux portes d’entrée pour les fidèles musulmans au Mont du Temple dans le but d’accroître la sécurité sur le site après l’attaque du 14 juillet par trois Arabes israéliens qui ont tué deux policiers. L’installation des nouvelles mesures de sécurité a conduit les musulmans à rester loin du site et à prier aux portes, entraînant des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. Les fidèles musulmans sont retournés sur le site vendredi.

Au nom de tous les citoyens d’Israël, Netanyahou a remercié les forces de sécurité israéliennes «qui travaillent jour et nuit pour nous protéger et j’apprécie beaucoup leur travail et leur profond dévouement à la sécurité d’Israël».

Il a également émis un avertissement ‘à nos ennemis sur tous les fronts: les FDI, les Shin Bet et la Police israélienne sont prêts à agir avec toutes leurs forces contre quiconque essaie de nuire à nos citoyens, à nos soldats et à nos policiers. C’est ainsi que nous avons agi et nous agissons en conséquence. ‘