Netanyahou demande à Abbas et l’Autorité Palestinienne de condamner l’attentat à Jérusalem

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé samedi à l’Autorité palestinienne de condamner l’attentat terroriste à Jérusalem par trois Palestiniens dans lesquels la policière frontaliere Hadass Malka a été poignardée à mort.

« Le Premier ministre demande que l’Autorité palestinienne condamne l’attaque et s’attend à ce que la communauté internationale le fasse aussi », a déclaré un communiqué de son bureau.

La déclaration est venue après que le parti du Fatah du président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne ait condamné les forces israéliennes pour avoir tué les trois attaquants.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le Fatah a qualifié les morts des trois terroristes qui ont attaqué à deux endroits près de la vieille ville de Jérusalem, comme un « crime de guerre ».

Le Fatah « condamne le crime de guerre mené par les forces d’occupation israéliennes à Jérusalem contre trois adolescents palestiniens », a déclaré le porte-parole Osama al-Kawasme dans un communiqué. Le Fatah a ajouté que « le silence de la communauté internationale a encouragé Israël à répandre le sang des Palestiniens ».

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a répondu avec amertume à la position du Fatah, en disant qu’il « montre qu’il n’y a pas de partenaire (pour la paix) de l’autre côté ».

Liberman a salué la jeune femme de 23 ans, qui a essayé de tirer avec son arme et a combattu avec son assaillant alors qu’il la poignardé, pour sa « détermination et son courage » avec lesquels elle a agit. Elle a été « une source d’inspiration pour nous tous », a-t-il déclaré.

Les trois assaillants, armés d’une arme et des couteaux automatiques, ont effectué des attaques simultanées dans deux endroits adjacents. Deux ont attaqué un groupe de policiers à la grotte de Zedekiah avec une arme et des couteaux automatiques, et un troisième a poignardé la jeune Malka à une courte distance de la porte de Damas. Tous les trois avaient déjà été impliqués dans des « activités terroristes », a déclaré le service de sécurité israélien du Shin Bet.

La déclaration du bureau de Netanyahu a également déclaré qu’il envisageait de transformer la zone près de la Porte de Damas, qui a été le lieu d’attaques fréquentes, comme une « zone stérile »et n’a donné aucun autre détail.

Au cours des 18 derniers mois, la Vieille Ville et la Porte de Damas en particulier a été le théâtre de nombreuses attaques de «loup solitaire» par des Palestiniens et, aussi par un ressortissant jordanien.

Netanyahou a exprimé son profond chagrin par la mort de la jeune Malka, qui a été grièvement blessée dans l’attaque et morte de ses blessures à l’hôpital Hadassah au mont Scopus.

Elle sera enterrée ce samedi à minuit dans la cérémonie militaire dans la ville méridionale d’Ashdod.

Quatre autres personnes ont été légèrement et moyennement blessées dans l’attaque – y compris un policier et deux Palestiniens de Jérusalem-Est. Certains rapports ont déclaré que l’arme utilisée par les attaquants était bloquée, empêchant d’autres pertes.

Après l’attaque, Netanyahu a révoqué les permis d’entrée accordés aux Palestiniens pendant le mois sacré musulman du Ramadan pour rendre visite à leurs proches en Israël. Il n’a toutefois pas révoqué la permission des hommes de plus de 40 ans de Judée Samarie d’entrer à Jérusalem pour les prières du Ramadan.

Israël a assoupli les restrictions à l’entrée des Palestiniens de Judée pour le Ramadan, y compris en autorisant les visites familiales quotidiennes du dimanche au jeudi.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Danny Danon a appelé samedi le Conseil de sécurité à dénoncer l’attaque.

« Les paiements effectués par l’Autorité palestinienne aux terroristes et à leurs familles encouragent des attaques odieuses comme nous l’avons vu aujourd’hui », a déclaré Dannon.

« Les dirigeants palestiniens continuent de parler du soutien à la paix, tout en faisant des paiements mensuels aux terroristes et en éduquant leurs enfants à la haine. La communauté internationale doit exiger que les Palestiniens mettent fin à ces actes de violence intolérables « , a-t-il ajouté.

« Je demande au Conseil de sécurité de condamner immédiatement cette attaque de terreur ».

Israël et les États-Unis ont demandé à l’AP d’arrêter les paiements aux familles de terroristes emprisonnés pour avoir attaqué ou tué des Israéliens.

Des responsables israéliens disent que les Palestiniens ont payé quelque 4 milliards de NIS (1,12 milliard de dollars) au cours des quatre dernières années aux prisonniers palestiniens et aux «martyrs» – ceux qui ont été tués lors d’attaques contre Israël. Jérusalem insiste sur le fait que leur politique est une incitation majeure aux éventuels assaillants à mener des attaques.

Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a affirmé cette semaine que l’AP avait l’intention de mettre fin à cette pratique. Cependant, suite aux négations de l’AP, Tillerson a semblé revenir sur sa déclaration , en disant qu’il y avait une «discussion active» entre Washington et Ramallah en la matière.

Le service de sécurité Shin Bet a nommé les trois assaillants comme Adel Ankush, 18 ans, Bra’a Salah, 19 ans, et Asama Ahmed Atta, 19 ans.

Les trois étaient de Deir Abu-Mashal, un village près de Ramallah, et avaient été arrêtés ou impliqués dans une «activité terroriste populaire», a déclaré le Shin Bet. Les forces de sécurité sont venues vendredi soir entourées de Deir Abu-Mashal et ont tenté d’attaquer les maisons des assaillants pour interroger les membres de leur famille au sujet de l’attaque.

Dans un premier temps, le groupe terroriste de l’État islamique a revendiqué l’attaque.

« Merci à Dieu, nous avons réussi à mener une attaque au cœur de Jérusalem », a déclaré le groupe dans un communiqué. Il a déclaré que ses «lions» avaient réussi à «se venger » des Israéliens. « Avec l’aide de Dieu, ce ne sera pas la dernière attaque », a-t-il déclaré.

Le Hamas a rejeté la déclaration et a déclaré que les trois assaillants étaient membres d’organisations terroristes palestiniennes. L’attaque a été menée par «deux Palestiniens du Front populaire pour la libération de la Palestine et un tiers du Hamas», a déclaré samedi le Hamas.

Les responsables israéliens ont mis en doute les deux revendications, disant qu’il n’y avait aucune indication de participation de l’IS et que l’attaque ne semblait avoir été dirigée par aucun groupe.

Le Hamas a loué l’attaque en disant que c’était « une nouvelle preuve que les Palestiniens continuent leur révolution contre les occupants et que l’intifada (soulèvement populaire) se poursuivra jusqu’à ce qu’une totale liberté soit atteinte ».

MÉTÉO ET PRÉVISIONS EN ISRAËL

LE CHANGE DU JOUR