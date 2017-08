Netanyahou au début de sa rencontre avec Poutine: ‘L’Iran en Syrie est une menace pour le monde’

Le Premier ministre d’Israël a déclaré au début de sa rencontre au président russe à Sotchi que les actions de l’Iran en Syrie constituent une menace pour Israël, le Moyen-Orient et le monde entier. Netanyahou a également noté que l’Iran finance des organisations terroristes et des programmes de fabrication de missiles.

Netanyahu a également noté que l’Iran continue de menacer l’existence de l’État d’Israël : ‘Nous ne pouvons pas oublier un instant que l’Iran menace chaque jour de détruire Israël’, a déclaré Netanyahu. ‘L’Iran parraine et lance la terreur’.

Le Premier ministre Sharon a également noté que l’Iran remplira le vide laissé par Daesh et ce pays est sur le point de diriger le Yémen et l’Irak. ‘Dans les efforts conjoints, nous nous battons contre l’Etat islamique, ce qui est très important, mais ce qui importe, c’est que lorsque le groupe d’Etat islamique sera vaincu et disparaîtra, l’Iran le remplacera ‘, a déclaré M. Netanyahu à Poutine.

Bien que Netanyahu ait annoncé qu’il discuterait avec Poutine de la tentative iranienne d’établir des bases militaires en Syrie, la réunion entre les deux serait plus une réunion calme avec la tentative d’un changement politique immédiat. Israël n’est pas satisfait de l’accord signé dans le sud de la Syrie et avec les États-Unis, la Russie et la Syrie, car il établit la présence iranienne en Syrie.

En même temps que cette rencontre entre Netanyahou et Poutine, le président égyptien Abd al-Sisi a rencontré aujourd’hui une délégation américaine dirigée par le président Donald Trump et son beau-fils, Jared Kushner.

Une réunion prévue entre Kushnir et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shkari, a été annulée immédiatement après l’annonce par le ministère égyptien des Affaires étrangères qui critiquait les États-Unis dans sa décision d’empêcher des millions de dollars d’aide en Egypte.