Netanyahou avertit «Pour la paix à venir, l’incitation par l’Autorité palestinienne doit cesser» [vidéo]

Le leader de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas rencontrera le président Donald Trump à la Maison Blanche à Washington DC ce mercredi. La réunion est une autre tentative par l’Autorité palestinienne de déloger les juifs de leur patrie et Jérusalem du cœur de la nation.

« Pour que la paix vienne, cela doit s’arrêter », a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, juste avant le début de ce week-end , avertissant que bien avant débutent les discussions sur les arrangements de’un »statut final » puisse commencer, le lavage de cerveau et l’incitation à l’égard des Juifs et Israël qui imprègne la société de l’Autorité palestinienne, dirigé par le gouvernement de Ramallah et Abbas, doit cesser.

Le Premier ministre invite les lecteurs à partager la vidéo ci-dessus avec leur famille et leurs amis afin que la vérité soit claire pour tous.

For peace to come, this must stop. pic.twitter.com/19e8sgOXHX — PM of Israel (@IsraeliPM) 27 avril 2017

« Nous accueillons chaque goutte de sang répandue à Jérusalem », a dit Abbas publiquement à son peuple sur le podium.

Abbas Zaki, membre du Comité central du Fatah, également dirigé par Mahmoud Abbas, a déclaré franchement sur la télévision de l’Autorité palestinienne (surveillée et traduite par le Media Watch palestinien ), «qu’est-ce qui sera avec Israël? Israël prendra fin. »

Les enfants de l’Autorité palestinienne apprennent dans leurs écoles à chanter ensemble: « La Palestine est une terre arabe de la rivière à la mer ».

La rivière – le fleuve Jordan – et la mer – la mer Méditerranée . En d’autres termes, il n’y a pas d’Israël, n’a jamais été et ne le sera jamais.

Ce sont les enseignements du gouvernement terroriste de Mahmoud Abbas, depuis des générations, du présent et du futur.

Partagez cette vidéo avec d’autres personnes et considérez les implications de la réunion du mercredi à la Maison-Blanche entre Mahmoud Abbas et le Président Donald Trump.

