Netanyahou qualifie les recherches corporelles sur les femmes (du Mur) au mur occidental comme «inacceptables»

Les recherches corporelles des femmes à l’entrée du mur occidental sont «inacceptables», a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a demandé au ministre de la Sécurité publique, Gilad Erdan, de se pencher sur les accusations selon lesquelles au moins quatre étudiantes rabbiniques ont été soumises à des recherches corporelles avant d’entrer sur la place du mur du Kotel a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué publié vendredi matin.

Mercredi, les étudiantes du Collège Jewish Union, Institute of Religion, y compris deux Américaines, ont été invitées à soulever leurs chemises et leurs jupes pour la sécurité avant d’être autorisées à pénétrer sur le site, où se tenait un service de prière mixte. Les quatre ont dit qu’elles ont été interrogées dans une salle privée.

Les femmes faisaient partie d’un groupe de 15 étudiantes en éducation rabbinique et cantorale d’Amérique du Nord et d’Australie qui ont rejoint environ 200 hommes et femmes dans un service « égalitaire » tenu ce matin là sur la place derrière les sections masculines et féminines. Le service égalitaire a eu lieu après le service de Rosh Chodesh du groupe des « Femmes du Mur ».

Erdan a déclaré à Netanyahu qu’aucune plainte n’avait été déposée auprès de la police, a dit le communiqué. Erdan a également déclaré que si une plainte était déposée, elle serait « complètement vérifiée ».

Netanyahou et Erdan « ont convenu que si cela s’était déroulé comme décrit, cela serait inacceptable et cette situation sera traitée conformément à la loi et aux instructions du tribunal », a déclaré le communiqué.

Le centre d’action religieuse israélienne du mouvement réformiste a déclaré mercredi qu’il présenterait des plaintes formelles concernant les recherches corporelles sur les étudiantes.

La sécurité du mur occidental n’a pas dit ce qu’ils cherchaient, selon le centre « Israel Religious Action » mais selon certaines sources, ce sont des petits rouleaux de la Torah et d’autres articles comme les Tefilines, les Talits, ou autres articles religieux qui étaient recherchés car des femmes du mur ont déjà été prises en flagrant délit de dissimulation de Sifré Thora en dessous de leur chemises, ce qui est interdit par la loi juive, vu la sainteté de l’objet.

En janvier, la Haute Cour de justice d’Israël a jugé que les femmes ne devraient pas être soumises à des recherches corporelles intenses lorsqu’elles entrent dans le mur occidental.

Les dirigeants du mouvement réformiste ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient envoyé une lettre à Netanyahou demandant au premier ministre de «dénoncer rapidement et clairement» ce qu’ils appelaient des recherches «dégradantes».