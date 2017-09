Netanyahou a refusé de rencontrer le Premier ministre suédois avant le discours de mardi à l’Assemblée générale de l’ONU. Le Premier ministre Netanyahu rencontrera un bon nombre de dirigeants, mais il a répondu négativement à une rencontre avec le ministre suédois, apparemment après ses déclarations passées, tout comme celle du ministre suédois des Affaires étrangères et son traitement disproportionné au Conseil des droits de l’homme contre Israël .

Les prochains jours, le ministre israélien, Netanyahou prononcera un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies et rencontrera le président américain Donald Trump, concernant la politique étrangère d’Israël.

Dans la demi-journée où Netanyahu tiendra des réunions stratégiques, il parlera aux dirigeants du Panama, du Japon, du Brésil et du Rwanda. D’autre part, le Premier ministre suédois a reçu une réponse négative: dans une langue diplomatique, on lui a dit que le calendrier ne permet pas une réunion, et c’est la deuxième année que Netanyahou montre un certain refus. Au cours de la vague de terreur il a affirmé qu’Israël «agissait sans procès».Le président du Rwanda, qui sympathise avec Israël et ses représentants travaille pour Israël aux Nations Unies.

Au milieu de cela, il est certainement possible de parler d’une nouvelle ère dans l’ONU à l’égard d’Israël, dirigée par l’ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies : deux nouveaux intervenant qui rejoignent les États-Unis pour mettre fin à la discrimination d’Israël au Conseil des droits de l’homme – La Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui ont annoncé qu’ils s’engageraient eux-mêmes à diriger le déménagement avec les États-Unis.

