Netanya se prépare à accueillir de nouveaux Juifs de France : La ville passe de 240 000 à 350 000 habitants !

Netanya, une ville de 240 000 habitants, devrait grandir dans les années à venir, suite à l’approbation d’un nouveau plan d’expansion de la ville. L’objectif est d’étendre la population de la ville à 350 000 personnes, en ajoutant 35 000 nouveaux logements.

En plus du logement, 7,8 millions de mètres carrés d’installations pour les affaires et l’industrie seront construits, ainsi que 7 700 nouvelles chambres d’hôtel. De nouvelles routes seront également construites pour faciliter les déplacements dans la ville entre Netanya et les autres villes du nord et du sud.

De nouvelles pistes cyclables et des sentiers de randonnée seront également construits. Un nouveau «chemin historique» sera développé près de la côte, et deviendra un attrait touristique majeur. Le chemin s’étendra vers les parties sud de la ville, moins peuplées et souvent négligées par les touristes, mais comprenant de nombreux parcs et zones boisées.

Netanya a été un attrait majeur pour les nouveaux immigrants ces dernières années, en particulier les immigrants de France. Bien que Netanya dispose déjà d’une importante population, les terres non bâties sont en plein développement, raison pour laquelle le gouvernement se concentre sur le développement, selon un rapport publié par Yediot Acharonot .