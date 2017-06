Nétanya | Un étudiant de Yeshivah de 15 ans tué après un voyage avec sa classe dans le nord du pays

Un étudiant de yeshivah de 15 ans a été tué mercredi soir sur la route 6. Selon la police, le jeune homme a essayé de franchir l’autoroute à huit voies à pied. Il a été touché par une voiture qui roulait à grande vitesse sur la route. La limite de vitesse maximale sur la route 6 est de 120 kilomètres à l’heure.

La police a déclaré que le jeune homme est descendu du bus avec des amis, en revenant d’un voyage vers le nord d’Israël. Pour une raison inconnue, le bus s’est arrêté sur le côté de la route près de la sortie Nizzan Oz, près de Netanya. Les jeunes ont apparemment quitté le bus pour se rendre à destination. Les enquêteurs de la circulation examinent la scène et les circonstances de la tragédie.

Les secouristes se sont précipités sur les lieux de l’incident, qui s’est déroulé vers minuit ce jeudi. Les secouristes ont tenté de réanimer le jeune ado, mais en vain. Les détails de sa levayah n’ont pas encore été annoncés.

De même, jeudi soir, les secouristes ont retiré une mère et une fille âgée de 40 et 15 ans, d’un bâtiment en feu dans le centre de Tel Aviv. Elles ont été emmenées dans un hôpital voisin dans un état grave. Plusieurs autres personnes dans le bâtiment ont également subi des blessures et ont été traitées sur place, selon les secours.

Une enquête initiale a indiqué que le feu avait été causé par un court-circuit électrique.

