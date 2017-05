Netanya accueille le Championnat du monde 2018 de lacrosse

Israël a officiellement annoncé être le pays hôte de la Fédération internationale 2018 de la crosse (FIL) pour les championnats du monde pour les hommes. La ville de Netanya, à mi-chemin le long du littoral entre Tel-Aviv et Haïfa, a été choisie pour accueillir la compétition principale qui comprendra 50 pays participants et plus de 5000 fans de partout dans le monde entre le 12-21 Juillet, pour l’été prochain.

L’occasion d’Israël d’accueillir le championnat du monde de lacrosse vient suite au succès récent de l’équipe israélienne sur la scène internationale. Les équipes israéliennes ont participé à chaque fédération européenne et FIL Lacrosse (ELF) depuis leurs débuts en 2012, remportant la deuxième place du championnat en 2016 et la septième place dans le dernier championnat du monde en 2014.

Après Manchester, l’Angleterre s’était retirée de l’accueil du Championnat du monde, et Israël est intervenu et a soumis son offre pour accueillir les jeux à Netanya. Ceci est la première fois depuis la création en 1967 qu’un pays en dehors des États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et l’Australie ont accueilli le championnat, ce qui signifie une expansion importante du sport dans le monde. Les Championnats du monde masculin 2018 Lacrosse est le plus grand événement de son genre, avec 50 pays participants, au lieu de 38 à Denver, au Colorado en 2014.

Netanya a été choisie pour accueillir l’événement en fonction des réalisations de la ville à accueillir une variété de compétitions internationales, y compris les Championnats d’Europe de natation, Championnats du monde de surf, des tournois internationaux de tennis et les Championnats d’Europe de football.

« Netanya est fière d’accueillir le championnat du monde de lacrosse pour la première fois en Israël et pour la première fois à l’extérieur des pays anglophones », a dit la maire Miriam Feirberg-Ikar dans un communiqué. « Netanya est honorée d’insuffler une nouvelle tradition dans l’entreprise de lacrosse. Je suis heureuse du succès de la ligue israélienne sur la scène internationale et remercie l’Association de crosse de nous avoir choisie en tant que ville d’hôte ».

