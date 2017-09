Netanyaou :  » Nous sommes face à un nouveau modèle d’attaque »

Le Premier ministre et le ministre de la Défense ont réagi à l’attaque mortelle de Har Adar ce matin et ont déclaré que si c’est la situation, Israël saura se préparer.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a répondu mardi à l’attaque mortelle à Har Adar près de Jérusalem: ‘Nous devons vérifier si c’est un événement inhabituel qui symbolise un nouveau modèle de guerre’, a déclaré Netanyahu.

‘Nous continuerons à agir contre le terrorisme avec force et détermination’, a déclaré Liberman sur l’attentat terroriste.

Le Likoud a déclaré qu’il devrait examiner si le fait que le terroriste ait un permis de travail atteste d’un nouveau modèle d’attentats terroristes: ‘Si c’est le cas, nous devons nous préparer en conséquence’, a déclaré le Premier ministre. Les permis de travail de ses proches ont été retirés.

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a également envoyé des condoléances aux familles des victimes et un rétablissement rapide pour les blessés. ‘Face à cette terreur, nous continuerons à agir avec force et détermination’, a-t-il déclaré. ‘Nous poursuivrons les terroristes, leurs répartiteurs et les instigateurs, à tout moment et à n’importe quel endroit, et nous les frapperons comme cela chaque nuit’.

Lieberman a également parlé du rôle de l’Autorité palestinienne dans l’incitation à assassiner des Israéliens. ‘L’Autorité palestinienne continue d’inciter le meurtre de Juifs et louer les meurtriers, et c’est une raison majeure de l’atmosphère d’incitation aux médias et aux réseaux sociaux entraînant des attaques terroristes contre les citoyens de l’Etat d’Israël’.

Il n’y a pas de différence entre les institutions, qui exerce des attaques terroristes en Europe et ailleurs dans le monde ‘, a poursuivi le ministre de la Défense. ‘Avant de parler de négociations, le monde doit exiger que l’Autorité palestinienne arrête l’incitation et la terreur’.