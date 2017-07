Netanayou remet les pendules à l’heure | L’islamisme radical déteste Israel à cause de l’Occident, et pas le contraire !

Lors du magnifique discours en deux langues du ministre israélien, Netanyaou a honoré les victimes, ceux qui ont sauvé les Juifs de la Shoah, mais a aussi tenu à transmettre un message actuel dans ce discours concernant les motivations qui entraînent le conflit en Israël, et le terrorisme islamiste en Occident et le pourquoi de cette motivation.

A partir de la minute 8:17 :

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

La traductrice ( voix féminine sur la vidéo) sur I24 a décidé de traduire « Islamiste militant » au lieu de « Islamisme radical ».

N’étant pas d’accord avec ce genre de désinformation, le site Alyaexpress-News, n’utilisera pas les mots « Islamisme militant » mais « Islamisme radical » car il n’y a pas de « militantisme » dans l’assassinat des civils et des agents de sécurité selon notre point de vue. Netanyaou a parlé d’Islamisme radical, est ce sont les mots que nous utiliseront dans le contexte de cette traduction :

» Les persécutions commencent par les Juifs mais ne s’arrêtent jamais là. Récemment nous avons été témoins de l’apparition de forces extrémistes, qui appellent non seulement à détruire les Juifs mais bien entendu l’État Juif aussi, mais bien au delà, ils souhaitent détruire tout ce qui est sur leur chemin : les Juifs, les chrétiens, les musulmans qui souffrent la monstruosité de leur sauvagerie.

M. le président, il y a deux jours à Nice, vous avez dit que c’était une guerre de civilisation, je suis tout à fait d’accord, l’islamisme radical veut détruire notre civilisation commune. Les chiites militants dirigés par l’Iran, les sunnites dirigés par Daesh, ils ont pour objectif de nous détruire et pas seulement nous vaincre, mais détruire l’Europe.

Peut être que cela n’est pas évident aujourd’hui, mais c’est complètement évident, pour toute personne qui écoute ce qu’ils disent, ce qu’ils prêchent, ce qu’ils enseignent à leurs disciples, à leurs enfants.

Ils doivent vaincre, soumettre et enfin détruire et éliminer la civilisation européenne. Israël est en fait, la première cible occidentale, qui se trouve sur leur chemin. L’islamisme radical ne déteste pas l’Occident à cause d’Israël ; au contraire, ils détestent Israël à cause de l’Occident.

Israël est un bastion qui défend la démocratie, l’humanisme, et les valeurs occidentales, ils essaient de nous détruire, mais ils essaient aussi de vous détruire. La France est une puissance leader, de démocratie dans le monde et n’a donc pas été épargnée ».

Manifestation contre Israel à Paris : Myriam décide de parler et dire tout haut qui sont BDS

🔴 Le Jihad islamique menace Israel : « La profanation de la Mosquée Al Aqsa va entraîner de nouvelles attaques. »

Binyamin Netanayou honore la mémoire de Sarah Halimi parmi les victimes des attentats antisémites en France

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr