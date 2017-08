Ce n’est pas une blague | Israël accusé par le média palestinien d’avoir incité un singe de Gaza à se suicider

On pourrait penser à un 1 er avril, un fake…mais le site Alyaexpress-News ne vos donne que de l’information , est celle ci vient du compte officiel Twitter de l’agence de presse Gaza Now .

« A monkey hanged himself in a zoo in the southern Gaza Strip town of Rafah. Even the animal tired of the siege! »

‘Un singe s’est pendu dans un zoo dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Même l’animal est fatigué du siège’.

A monkey hanged himself in a zoo in the southern Gaza Strip town of Rafah. Even the animal tired of the siege! pic.twitter.com/wOMjGiiRQJ — Gaza now in English (@gazaenglis) 18 août 2017

Il est clair que l’on ne peut rigoler face à la mort d’un animal en captivité, mais on peut rire de la « véracité des informations » palestiniennes concernant ce cas et bien d’autres.

Il est fort douteux que le singe se soit pendu par lui même, mais, dans l’affirmative, sa seule déprime est de se rendre compte que les terroristes responsables de Gaza n’ont pas beaucoup évolué.