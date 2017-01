Népotisme ? Trump a fait entrer son beau fils à la Maison Blanche comme Bill Clinton l’a fait avec sa femme !

Le beau fils de Donald Trump, Jared Kushner , un Juif orthodoxe, est appelé à devenir conseiller principal du président, selon une annonce de campagne de Trump.

« Jared a été un atout formidable et un conseiller de confiance tout au long de la campagne et de transition et je suis fier de l’avoir auprès de moi dans un rôle de leadership clé dans mon administration », a déclaré Trump dans un communiqué.

Kushner a été extrêmement efficace dans la campagne de Trump sur plusieurs instances branlantes et le nouveau président a été fortement critiqué pour avoir son beau fils à ses côtés. Kushner a continué à être une figure importante dans la transition de Trump à la Maison Blanche. Cependant, le fait que Kushner, soit intelligent, sage et critique, son nouveau titre au sein de la Maison Blanche pourrait soulever des questions juridiques.

L’avocat de Kushner, Jamie Gorelick, a déclaré dans un communiqué qu’il est «engagé à respecter les lois en matière d’éthique fédéral et nous avons mené des consultations avec l’Office of Government Ethics concernant les mesures qu’il prendrait. » Cela signifie, selon Gorelick, que Kushner va démissionner de son entreprise, et vendre une partie substantielle de ses actifs à une fiducie, et éviter de participer à des questions qui ont une incidence sur ses intérêts financiers.

Toujours selon la NBC, le poste de Kushner pourrait être contesté sur la base d’une loi anti-népotisme fédérale empêchant les représentants du gouvernement d’embaucher leurs proches.

Le Congrès a adopté la loi anti-népotisme en 1967, probablement pour éviter une répétition de ce qui s’est passé avec le président Kennedy qui a fait entrer son frère Robert en tant que Procureur général. La loi interdit également les membres du Congrès d’embaucher leurs épouses – pour lesquelles de nombreux législateurs sont probablement reconnaissants …

La loi anti-népotisme fédérale stipule: « Un fonctionnaire ne peut nommer, employer, promouvoir à l’avance, ou le nommer en tant qu’avocat, l’emploi, la promotion ou à un poste civil dans l’agence toute personne qui est un parent de l’agent public « .

La loi qui définit « l’agent public » peut inclure le président, et inclure le beau fils.

Cependant, on peut affirmer que la définition de «l’organisme» pourrait ne pas inclure la Maison Blanche.

Lorsque le président Bill Clinton a nommé sa femme en tant que président d’un groupe de travail sur la réforme nationale des soins de santé en 1993, un groupe de lobbying l’a poursuivi, non pas sur le népotisme, mais sur la transparence.

Cependant, pour une raison quelconque, la décision du tribunal, annonce que l’anti-népotisme est une loi fédérale qui ne semble pas couvrir le personnel de la Maison Blanche ou au Bureau exécutif du Président, depuis l’entrée d’Hillary Clinton…

La Juge Laurence Silberman a écrit: «Ainsi, par exemple, un président serait empêché de nommer son frère comme procureur général, mais peut-être pas comme un assistant spécial de la Maison Blanche. »

