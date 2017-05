Vous n’en saurez pas plus sur ce soldat « caché », d’origine francaise, mais ne l’oubliez pas …

Qui est Emmanuel Yéhouda Moreno (Zih’ono livrah’a) ?

Aujourd’hui, c’est la date anniversaire de sa mort, nous tenons à publier un article sur ce soldat remarquable.

Il y a 10 ans, ce soldat a été tué au combat. Il est l’un des plus grands secrets des forces de défense israéliennes.

Ce soldat a combattu lors d’activités de sécurité au Liban et a été l’ un soldat dans les forces de défense israéliennes dont également après sa mort, sa photo a été scellée.

Voilà ce que nous savons à propos de ce français qui a servi pour une des unités les plus puissantes de Tsahal, la Sayeret Matkal :

Emmanuel Yéhouda Moreno est né le 17 Juin 1971 et mort le 19 Août 2006 . Cet officier de Sayeret Matkal avec le grade de lieutenant colonel a été tué dans la seconde guerre du Liban .

Emmanuel Yéhouda Moreno est né en France et a émigré en Israel avec ses parents qui ont fait Techouva, (de père né au Maroc et la mère en Tunisie ). Quand il avait un an, ses parents l’ont emmené en Israël avec ses trois frères et sœurs plus âgés (un autre frère est né en Israël).

Emmanuel Yéhouda Moreno a grandi à Jérusalem , il était un membre de Bnei Akiva. La grand – mère du soldat a été parmi les passagers de l’avion d’ Air France détourné à Entebbe en 1976, et a fourni des informations au personnel de sécurité israéliens.

Après plusieurs années de service dans l’unité Sayeret Matkal , il est allé étudier le droit au centre de l’IDC et a travaillé en parallèle dans le Service général de sécurité . A la fin de ses études , il a fait une expertise dans un cabinet d’avocats , mais n’a pas terminé, et il est retourné à l’unité Sayeret Matkal, où il a atteint le grade de lieutenant colonel , et le rang de commandant .

Le commandant de Sayeret Matkal, Halevi a décrit son caractère unique en tant que combattant » Si Tsahal est l’ armée la meilleur dans le monde, et Sayeret Matkal, une des meilleurs unité, ,cela est grâce à des soldats comme Emmanuel , qui fut le meilleur combattant de la Sayeret Matkal et le meilleur combattant au monde « .

L’homme politique Avi Dichter , qui est aussi un ancien membre de Sayeret Matkal, l’ a décrit comme ayant été à l’avant garde du «croiseur de patrouille ». Au fil des ans, il a été formé pour des tâches spéciales qui requièrent des compétences et des risques au delà du simple combattant « normal ».

Entre autres choses, il a participé à l’ opération de l’enlèvement de Mustafa Dirani à son domicile dans le Liban en 1994 , et a commandé l’opération de sauvetage de Eliyahu Gurel, ce chauffeur de taxi enlevé par des Palestiniens en 2003 qui a été caché dans le sous sol de Ramallah .

Moreno était opposé au plan de désengagement et a été actif dans les manifestations contre le retrait des juifs du Goush Katif.

Moreno a été tué dans la Seconde Guerre du Liban après le cessez le feu entré en vigueur, lors d’une opération à Baalbek , où il a dirigé une centaine de guerriers déguisés en soldats de l’armée libanaise .

Il était le meilleur parmi les patrouilles de combattants qui ont attaqué des cibles du Hezbollah dans la région de Baalbek. Les nouvelles de l’opération ont été divulguée à la presse du Liban et du Hezbollah.

Après les objectifs qui ont été atteints par son unité , il a été tué lors du chemin de retour, suite à une embuscade par des terroristes du Hezbollah .Moreno, a été blessé et il est mort peu après. Il a été la première victime de la Sayeret Matkal depuis 1994.

Emmanuel Moreno a été enterré sur le mont Herzl .

Suite à sa mort , Tsahal a imposé un black-out médiatique, et il est le seul soldat dont le visage n’est pas connu jusqu’à aujourd’hui.

Moreno a vécu dans la région Lakis et a laissé une femme, Maya, et ses trois enfants. Les quatre frères ont servi dans des unités d’ élite et l’ un d’entre eux a atteint la position de grade supérieur .





Donnons-le respect à ce légendaire guerrier dont peu savent probablement ce qu’il a fait pour nous et remercions ses parents qui n’ont jamais eu une cérémonie officielle. Beaucoup de parents dont les enfants sont dans des unités spéciales sont dans le même cas, ayons une pensée pour toutes ces familles israéliennes et ces soldats uniques que nous n’oublierons jamais.

Tout Israël te salue Emmanuel Yehouda Moreno !

Partager son histoire.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !