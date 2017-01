Les négociations avec le Hamas concernant le retour des corps des deux soldats bloquées

Des sources israéliennes et arabes disent que les discussions pour retourner les corps de deux soldats de Tsahal, Oron Shaul et Hadar Goldin, et trois civils israéliens vivants, y compris Avera Mengistu, étant pris en otage à Gaza par le Hamas, sont bloquées, selon un rapport de Walla.

Les discussions sont apparemment bloquées en raison des attentes élevées pour obtenir des centaines de terroristes libérés dans l’accord du Hamas, comme cela été fait dans l’affaire Shalit.

