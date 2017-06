Le négociateur en chef palestinien Saeb Erekat à l’ONU :  » Le Hamas et le FPLP ne sont pas des organisations terroristes »

‘Le Hamas et le FPLP ne sont pas des organisations terroristes’, a déclaré Saeb Erekat, secrétaire général de l’OLP, ce jeudi au ‘Forum de l’ONU marquant les 50 ans d’occupation’.

Erekat a affirmé ces propos en réponse à une question du site « The Jerusalem Post » concernant les récentes allégations israéliennes selon lesquelles certaines des organisations participant à l’événement étaient liées aux deux groupes.

Au début du forum, il a appelé le Hamas un ‘parti politique palestinien’.

‘Nous sommes un peuple qui s’efforce d’atteindre notre indépendance, et notre choix dans l’OLP, l’Organisation de libération de la Palestine, est de parvenir à la paix pacifiquement par des négociations ‘, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur à l’ONU, Danny Danon a publié une déclaration mercredi en disant que selon le renseignement, le groupe Al-Haq, dont le représentant était de parler lors de l’événement, a collaboré avec le Front populaire pour la libération de la Palestine, connu sous le nom de FPLP. Plus tôt ce mois-ci, le FPLP a revendiqué le meurtre de la policière Hadas Malka, tuée lors d’une attaque ce 16 juin juste à côté de la vieille ville de Jérusalem.

En outre, la mission israélienne a déclaré que l’information qu’elle avait reçu a montrer que le Centre Al Mezan pour les droits de l’homme, un autre groupe de la conférence, travaille régulièrement avec le Hamas.

Le Hamas et le FPLP sont sur la liste des organisations terroristes du Département d’Etat des États-Unis depuis 1997. L’Union européenne les reconnaît également comme tels.

‘Ils n’ont aucune honte’, a déclaré Danon.

‘Ce sont des mensonges et des incitations de ceux qui paient des terroristes pour tuer des Israéliens innocents. Ces tentatives obsédantes de répugner notre bon nom ne changeront pas le fait que les dirigeants palestiniens refusent de mettre fin à leur soutien à la terreur. »

Dans son discours sur le forum, Erekat a également accusé le Premier ministre israélien de promouvoir l’apartheid.

‘Aujourd’hui, en 2017, 50 ans plus tard, les Palestiniens vont ont une carte d’identité verte, les Israéliens ont des bleus’, at-il dit, se référant à la Guerre des Six jours de 1967. ‘Ils nous font conduire des voitures avec des immatriculations blanches et vertes et eux, jaunes. Il y a aujourd’hui des routes en « Cisjordanie » » que nous ne pouvons pas utiliser en tant que Palestiniens. »

Selon Erekat, Netanyahou veut continuer à occuper le peuple palestinien et n’a aucun intérêt pour la paix.

‘Il dit:’ Je démolirai votre maison, je construirai plus de « colonies », je vous humilierai, mais vous devez vous lever le matin et prier Dieu et le remercier que vous soyez sous notre « occupation ». Si vous ne le faites pas, je déclencherai les forces de Nikki Haleys et d’autres personnes pour vous attaquer ‘, at-il dit, en se référant à l’ambassadrice américaine à l’ONU.

Le secrétaire général de l’OLP a également abordé la nécessité de vaincre l’État islamique au Moyen-Orient, ajoutant que la fin de « l’occupation israélienne » était essentielle pour le faire.

‘Il n’y a pas de différence entre un voyou et un meurtrier qui tranche la gorge de journalistes occidentaux en Syrie et en Irak, et un voyou et un meurtrier qui brûle en vie d’un enfant de 18 mois, comme Ali Sa’ed Dawabsha, avec aa mère, son père et son frère simplement parce qu’ils ne sont pas juifs ‘, a-t-il déclaré, faisant référence à une attaque en 2015 en « Cisjordanie » largement attribuée aux extrémistes juifs, mais jamais confirmée.

CAMPAGNE POUR SAUVER LE SITE

La nouvelle législation européenne ne nous permet plus aujourd'hui de financer correctement le site. Sans votre aide, le site fermera prochainement. Une participation de 5 €/mois serait la bienvenue !Malgré tous nos efforts, c'est la dernière solution pour vous donner une information quotidienne.

VIA PAYPAL (Sécurisé): ICI