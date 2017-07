Ce que vous ne savez pas | Les Égyptiens se rendent à Gaza … pour trouver des emplois!

Vers 2011, l’Egypte sous la direction des Frères musulmans a brièvement ouvert la frontière à Gaza dans les deux sens, et des centaines d’égyptiens curieux ont visité l’enclave pour voir avec leurs yeux la vie terrible des palestiniens dont les médias veulent nous le faire entendre.

Ils ont été surpris de constater que, à bien des égards, Gaza était mieux placée économiquement que ses propres villages et villes en Egypte.

Des dizaines d’ONG sont basées là-bas, tout en faisant naître leur rôle crucial en aidant les populations pauvres de Gaza afin de survivre au «vertigineux siège» qu’Israël leur impose…

Mais juste à côté, à la frontière égyptienne, Gaza n’est pas considérée comme la maison de l’enfer du tiers monde, comme elle est représentée. Pour certains Égyptiens, Gaza est l’occasion d’échapper aux situations bien pires dans leur pays.

Selon le site Al Monitor (25 juin):

» Les travailleurs égyptiens de la construction ne gagnent souvent pas assez pour couvrir les dépenses de base pour eux-mêmes et leurs familles, comme la nourriture, les médicaments et les vêtements.

La valeur de la livre égyptienne a diminué de moitié suite à la décision du gouvernement et il faut aujourd’hui 18 livres égyptiennes pour UN dollar américain.

Cela a forcé de nombreux travailleurs de la construction à travailler des heures supplémentaires ; certains d’entre eux ont même cherché à migrer ou à obtenir un visa de travail à l’étranger.

Il est étrange, cependant, de trouver des emplois dans la bande de Gaza, qui souffrent selon les médias d’un chômage massif et de conditions économiques difficiles en raison du siège israélien.

Depuis le début de l’année, certains employeurs, y compris les entrepreneurs, dans la bande de Gaza ont remarqué que les travailleurs de la construction égyptienne ont demandé des emplois là-bas.

Au début, cela semblait plutôt étrange. Beaucoup se demandent comment ces hommes égyptiens ont traversé Gaza et ont commencé à chercher des emplois là-bas.

L’entrepreneur Mohammed Younis, de la ville de Rafah, au sud de Gaza, qui emploie 10 travailleurs dans la construction, a embauché deux Egyptiens début avril.

Pour être autorisés à entrer à Gaza par la traversée de Rafah, ces travailleurs égyptiens invoquent généralement leur relation de parenté avec des femmes égyptiennes qui vivent à Gaza et mariées à un ressortissant palestinien. Les Egyptiens, cependant, doivent être des parents de première ou deuxième degré de ces femmes à Gaza pour obtenir un visa de touriste en Palestine.

Après avoir obtenu le visa, ces Egyptiens sont forcés d’attendre de longues périodes pour entrer à Gaza, à la lumière de la fermeture répétée du Rafah. Une fois à Gaza, ils commencent leur chasse au travail à travers leurs proches et les connexions égyptiennes là-bas.

Al-Monitor a rencontré quatre Égyptiens travaillant dans différentes zones de la bande de Gaza.

Moamen Hosni, 34 ans, provient du gouvernorat de Dakahlia dans le nord-est de l’Égypte.

… Il s’est rendu à Gaza au début de mars et travaille maintenant comme travailleur de la construction avec un entrepreneur lié à son beau-frère.

Hosni a déclaré à Al-Monitor: « Au début de cette année, j’ai été expulsé d’un appartement que j’avais loué à Dakahlia parce que je ne pouvais pas payer le loyer mensuel.

J’avais travaillé des heures supplémentaires et j’avais plusieurs emplois bizarres pendant deux ans dans une économie égyptienne effondrée. »

Il a poursuivi : « Un jour, ma sœur qui vit à Gaza m’a suggéré de me déplacer dans la bande de Gaza en dépit des conditions difficiles et même s’il était peu probable pour moi de trouver un emploi.

Mais compte tenu de la différence de change entre la livre égyptienne et le shekel, si je trouvais un emploi là-bas, je pourrais envoyer de l’argent à ma famille à la maison et payer le loyer mensuel.

Hosni travaille depuis les premières heures du matin jusqu’au coucher du soleil.

Il a dit que dans le mois du Ramadan, il travaille à partir de minuit jusqu’à l’époque du Suhoor (le repas a consommé tôt le matin par les musulmans avant le jeûne).

« J’ai reçu un salaire mensuel d’environ 1300 shekels (368 $) depuis que j’ai commencé à travailler dans la bande de Gaza.

Je transfère la moitié de ce montant avec ma femme par l’intermédiaire de bureaux de transfert d’argent à Gaza pour payer le loyer et couvrir d’autres factures.

Mutawaa Dahlouki, 42 ans, et Ayad Bashir, 39 ans, ont déclaré à Al-Monitor qu’ils travaillaient en Libye de septembre 2014 à août 2016, mais ils ont laissé leur travail là-bas par peur des groupes terroristes, surtout après le meurtre d’un certain nombre de travailleurs égyptiens. La Libye et connue pour ses nombreux enlèvements.

Lorsque Dahlouki et Bashir sont rentrés à la maison, ils ont trouvé leur situation financière bien pire que lorsqu’ils sont partis.

Dahlouki et Bashir sont entrés à Gaza en février. La mère de Bashir est palestinienne. Elle vit dans le camp de réfugiés maghazis dans le centre de la bande de Gaza avec son mari, qu’elle avait épousée après la mort de son père dans les années 1990.

Les deux hommes ont pu travailler comme travailleurs de la construction et comme porteurs avec une entreprise locale de transport de meubles de maison.

Dahlouki a déclaré à Al-Monitor : »Il est actuellement très difficile pour un Egyptien d’obtenir un visa pour les pays arabes. La migration illégale vers les pays européens s’est révélée mortelle et effrayante. Se déplacer vers un pays européen n’est pas aussi simple qu’il le semble. Bashir et moi n’avons jamais pensé à venir à Gaza… »

Il n’y a pas de résolutions de l’ONU ou des articles du New York Times sur la terrible situation des Égyptiens dans le Sinaï. En fait, de telles histoires comparant Gaza au Sinaï ne seraient pas autorisées, car elles montreraient rétroactivement que les médias passaient une quantité de temps et de colonnes énormément disproportionnées à une «crise» qui, bien que sérieuse, n’est pas mauvaise par rapport à d’autres crises économiques dans le monde qui ne reçoivent presque aucune attention.

Ce qui est juste une autre façon de répéter l’adage : « Pas de Juifs, pas de nouvelles »…

