Ne pas libérer clairement le Mont du Temple, place Israël en enfer – Par David Mark

L’histoire montrera que la réponse du gouvernement israélien aux violences intenses en réaction aux détecteurs de métaux qui ont été placés aux entrées du Mont du Temple n’est pas seulement une retraite contre la terreur, mais une externalisation de ses propres problèmes de sécurité à la famille royale hachémite en Jordanie .

En faisant un accord avec le roi jordanien, un partisan connu des Frères musulmans plutôt que de supprimer simplement les émeutes, une flot d’émeutes et d’incidents de sécurité sont déjà en train de se réchauffer.

L’AP a vu la capitulation d’Israël à la terreur arabe comme si elle s’est rendue sur le champ de bataille.

« Nous avons vaincu Israël dans la lutte sur la mosquée Al-Aqsa. Netanyahu a cédé complètement « , ont déclaré les responsables de l’Autorité palestinienne.

77% furent contre la décision du Premier ministre de supprimer les mesures de sécurité et de les considérer comme une retraite.

Le Mont du Temple est le lieu le plus saint de la Nation d’Israël. Ce n’est pas une pièce isolée sur un échiquier, qui doit être jetée si nécessaire. Le sionisme et le caractère du Royaume hébraïque renouvelé et exigent que nous, en tant que nation, emploient nos espaces convoités comme le Mont du Temple à un niveau supérieur à celui d’un autre espace «sacré». Notre ethos national exige que nous, en tant que nation, gardons nos lieux de culte et nos trésors historiques, spirituels et nationaux au-delà du niveau normal.

Le Mont du Temple est l’endroit même où Abraham, notre père est allé sacrifier Isaac. C’est le site des Temples sacrés et le site du troisième et dernier Temple à construire dans le futur si nous le méritons.

La crise actuelle ne disparaîtra pas simplement en externalisant le Mont du Temple vers un pays aménagé. Maintenant qu’ils ont goûté à la «victoire», les Arabes continueront ces émeutes comme s’il n’y avait jamais eu.

Les ennemis qui nous entourent, le Hezbollah, l’Iran, la Syrie et le Hamas ont tous remarqué que nous ne voulons pas prendre une certaine souveraineté sur notre site le plus sacré, même si l’opportunité parfaite se pose pour que cette souveraineté soit placée. Mais ceci à leurs yeux, montre une faiblesse.

La question n’est pas des détecteurs de métaux, mais la façon dont notre gouvernement se rapporte à notre héritage le plus précieux et à notre avenir. En reculant sur le plus central de tous les problèmes, le Mont du Temple, il s’est retiré sur sa propre viabilité. C’est pourquoi Bibi peut en fait avoir condamné son gouvernement. Il y a peu de patience pour les politiques qui semblent lâches et sans raison. Le fiasco du Mont du Temple peut très bien être le début de la fin de l’inévitabilité perçue que Netanyahou a élaborée avec le public.

Avec Israël entouré d’ennemis, son unité et but sont très important pour éviter que le calme soit temporaire. La nation a finalement pris connaissance de cela .