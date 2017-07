Vous ne connaissez surement pas ces hôtels israéliens pas seulement pour dormir mais aussi pour rêver !

Israël abonde de merveilleux endroits pour dormir et rêver, que ce soit des hôtels chics dans le désert ou des maisons de fées dans le Golan.

En voyageant, vous pouvez parfois stopper avec la normalité et choisir l’option des rêves. Israël abonde de merveilleux endroits où dormir et rêver, à tous les goûts et selon votre imagination.

Il y a les fameuses maisons de fées des Châteaux qui se déplacent dans le vent dans le Golan; Beresheet , un hôtel en pierre qui se trouve silencieux et monolithique comme la ville d’Ur, au bord du cratère Ramon dans le Negev ; Et le sublime Mitzpe Hayamim, un spa / hôtel / ferme organique près de Rosh Pina, et bien d’autres encore.

Nous n’avons pas séjourné dans tous les hôtels d’Israël, mais nous sommes allés dans presque tous les coins du pays et avons vu une large gamme de lieux d’hébergement, des huttes de boue sur les fermes professionnelles dans le désert. Des chambres d’hôtel élégamment décorées donnant sur des collines vertes, les frontières et l’histoire d’Israël.

Ce que nous avons vu tout au long de nos voyages, c’est que les Israéliens ont un talent pour combiner l’élégance avec un manque de prétention, une compréhension méditerranéenne de l’hédonisme et un aspect pratique du kibboutznik.

Chacun des hôtels, auberges et pensions que nous avons mentionnés combine ces facteurs.

Vos pieds sont toujours sur le sol en Israël ; Il est difficile de ne pas se sentir agréablement chez nous ici dans les endroits les plus basiques et les plus raffinés. Ce genre de confort est le luxe ultime.

Lin Arison et Diana C. Stoll sont les créatrices de The Desert et the Cities Sing : la découverte de l’Israël d’aujourd’hui, une trésor qui met l’accent sur la créativité et l’innovation créative d’Israël.