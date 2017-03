Natalie Portman donne naissance à son deuxième enfant : Amalia

L’actrice Natalie Portman (Neta-Lee Hershlag), née à Jérusalem avec la double nationalité américaine et israélienne, a donné naissance à une fille nommée Amalia, son deuxième enfant avec le chorégraphe Benjamin Millepied français, selon le magazine People.

Un représentant de l’interprète dit que le bébé est née le 22 février, et a indiqué que la mère et la petite sont heureuse et en bonne santé.

La naissance d’Amalia était la raison pour laquelle Natalie Portman a annulée à la dernière minute sa présence le 26 Février à la cérémonie des Oscars, et qui a été nominée pour la meilleure actrice pour le film « Jackie » par le cinéaste chilien, Pablo Larrain.

Le couple s’est rencontré pendant le tournage du film « Black Swan » (2010), un film dont Portman a gagné l’Oscar de la meilleure artiste féminine.

Portman et Millepied se sont mariés en Août 2012 à Big Sur sur la côte centrale de la Californie, dans une cérémonie intime et selon le rite juif.