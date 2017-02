Nasrallah vocifère à nouveau contre Israel : « Si Israël lance une guerre, il n’y aura pas de lignes rouges »

Le chef du Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah a attaqué à plusieurs reprises Israel et de nouveau ce matin, lors d’un interview sur la télévision libanaise : « Si Israël lance une guerre, le Hezbollah n’aura pas de lignes rouges » , at – il dit.

Nasrallah a également abordé les négociations entre Israël et les Palestiniens, en disant que » l’échec des négociations est une option» et «la seule façon de libérer Jérusalem est par la résistance armée ». En outre, le Secrétaire général a réitéré ses menaces la semaine dernière concernant le bombardement d’une usine d’ammoniac à Haïfa par le Hezbollah.

« Israel devra prendre la décision d’évacuer les réservoirs d’ammoniac à Haïfa», a déclaré Nasrallah jeudi dernier.

Et aujourd’hui, en Iran, le plus proche allié du Hezbollah, une conférence traitera du conflit israélo-palestinien à Téhéran, nommée « la sixième conférence pour soutenir l’Intifada palestinienne », où viendront des représentants de 80 pays. La conférence durera deux jours, et les organisateurs ont exprimé l’espoir que «la conférence contribuera aux efforts de l’unité du monde arabe. »