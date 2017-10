Nasrallah lors d’un discours de son bunker: « Les sionistes se dirigent vers leur propre mort »

Le Secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah a parlé à l’occasion du Jour d’Ashura et a appelé les Juifs à quitter la Palestine pour les pays dont ils sont issus. ‘Je demande à tous ceux qui viennent en Palestine occupée de la quitter et de retourner dans les pays d’où ils sont venus pour ne pas faire partie d’une guerre future de leur gouvernement stupide.

‘Nasrallah a prononcé le discours de son bunker qui a été diffusé en direct sur la chaine Al-Manar du Hezbollah. Il a ajouté que le gouvernement de Netanyahu conduit les israéliens dans la destruction et les Juifs seront brûlés pour leur guerre colonialiste sauvage car ils alimentent les peuples par leur politique anti-américaine dans la région ».

Nasrallah a ajouté: ‘Je demande aux juifs non sionistes de s’éloigner des sionistes qui se conduisent vers la mort’. Il s’est également tourné vers les Israéliens et s’est contredit une nouvelle fois et a déclaré : ‘vous savez que la plupart de ce que votre leadership politique dit sur la capacité dans une guerre future sont des mensonges et des illusions’. Nasrallah a appelé les sionistes à ne pas permettre à leur stupide gouvernement de les emmener dans une aventure sans retour.

La nuit dernière, Nasrallah a menacé Israël «Si les colonisateurs continuent de violer les résolutions internationales, l’organisation trouvera un moyen de répondre à cela et les arrêtera pour les violations alléguées ».

Il y a deux semaines, le secrétaire général du Hezbollah a annoncé la victoire du régime syrien sur Daesh en Syrie: «Nous avons gagné la guerre en Syrie et ce qui reste sont des poches de résistance. Le projet des autres (les rebelles et leurs partisans) a échoué et l’ennemi veut mener des négociations uniquement pour réaliser certaines réalisations ‘, a déclaré Hassan Nasrallah.

À l’occasion du mois de Muharram, lors d’une réunion avec des familles endeuillées, Nasrallah a déclaré: ‘Daesh et Jabhat a-Nusra ont causé la pire crise que nous avons eu depuis 2010. Ceci est beaucoup plus dangereux ou sérieux que la Seconde Guerre du Liban, L’effort qatari-saoudien pour éliminer la résistance et la question palestinienne ‘