Nasrallah lors de la journée de la femme musulmane : « Israël intervient en Syrie pour aider Daesh « 

Dans un discours prononcé aujourd’hui,le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a a parlé du raid aérien de ce jeudi soir, et a déclaré qu’Israël intervient dans les combats en Syrie et attaque des cibles militaires syriennes pour aider Daesh et d’autres organisations terroristes dans le pays.

«Israël intervient chaque jour et trouve une excuse, comme attaquer les armes livrés au Hezbollah ou suite à ds tirs d’obus de mortiers surle sol le Golan syrien occupé», a déclaré Nasrallah dans un discours prononcé à l’occasion de la femme musulmane. On se demande quel est le lien entre Israel et la femme musulmane ?

Ajoutant : » Netanyahu est allé ramper au président Poutine, il est allé prier le Président de la Russie parce qu’il craint la défaite de Daesh, parce qu’il sait que la défaite de Daesh est aussi sa propre défaite et la victoire de la résistance du Hezbollah et l’échec des plans d’Israël et son soutien à six ans de guerre en Syrie « .

Nasrallah a ajouté que Daesh a été vaincu en Irak en quelques semaines, ajoutant que la guerre en Syrie se dirige vers une victoire décisive et a accusé les pays arabes de dépenser des centaines de millions de dollars dans la guerre en Syrie au lieu de soutenir les Palestiniens, pour reconstruire la bande de Gaza et sauver la Somalie et le Yémen. « Ils ont versé de l’argent et des munitions pour renverser les Syriens et retirer l’axe de la résistance », at-il dit.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes