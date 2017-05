Nasrallah a félicité Rohani pour sa ré-élection : « Il doit répondre aux espoirs du peuple »

Le chef du Hezbollah Hassan Nassralah a félicité Hassan Rohani qui a remporté à nouveau aujourd’hui l’élection présidentielle iranienne:

« Je prie pour que Dieu soit avec vous et atteindre les objectifs évidents et les espoirs du peuple. » .

A midi , le président Rohani a remercié ses partisans et a déclaré: « Nous avons prouvé la volonté de l’Iran dans le dialogue avec la communauté internationale ».

Du point de vue israélien, l’élection ce week – end de Hassan Rohani à un second mandat en tant que président de l’ Iran n’est pas nécessairement une bonne nouvelle. Tout d’ abord, parcequ’elle est directement liée à la sécurité d’Israël.

Ce président iranien n’est pas un décideur. Des questions telles que le programme nucléaire, la guerre en Syrie, l’aide au régime Assad et le soutien du Hezbollah montrent que le chef religieux et le haut politique n’est autre que l’ Ayatollah Ali Khamenei qui est le commandant direct des gardiens de la révolution, responsable du développement des armes nucléaires , et gère directement la guerre en Syrie sans oublier les instructions au Hezbollah à la frontière israélienne…

