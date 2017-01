NASCAR : Alon Day, le premier Israélien à concourir reconnu par le ministère israélien comme l’athlète de l’année de l’Etat juif en 2016.

Alon Day, le premier Israélien à concourir pour le circuit de course NASCAR de l’Amérique, a été reconnu par le ministère israélien de la Culture et du Sport comme athlète de l’année de l’Etat juif en 2016.

«Il est une grande réussite pour moi et pour le mouvement du sport automobile israélien et a remporté ce prix pour la première fois, » a dit, Motorsport.com « Cela montre que les gens regardent NASCAR, et sont de plus en plus intéressés par le sport automobile. »

Day est le seul natif israélien qui courses en NASCAR, et a participé à temps plein dans l’Euro Série NASCAR Whelen. Il a également fait une paire de départs dans la série NASCAR Xfinity et NASCAR Camping World Series l’année dernière.

« C’est un grand honneur d’être le premier Israélien en Amérique dans le NASCAR, » a déclaré Day dans une entrevue publiée en Août dernier, peu de temps après sa première course au NASCAR. «J’ai couru au NASCAR européen pour deux ans, mais être ici pour les principaux événements, c’est énorme. Je suis chanceux d’être celui-ci »

Le ministère de la Culture et des Sports a honoré les athlètes dans les différentes catégories de olympiques, paralympiques et les sports non olympiques en Israël. Les prix sont déterminés à partir d’une combinaison de vote en ligne et l’examen des réalisations des athlètes par un comité.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander