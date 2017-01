Nahman, 11 ans a été enterré

Des centaines d’amis et des membres de la famille ont accompagnés le jeune Nahman pour son dernier voyage, après qu’il a été poignardé à mort par son voisin.

«Il n’y avait rien de suspect, je ne pouvais pas croire qu’il allait se passer cela. Notre fils est maintenant entre de bonnes mains», a déclaré sa mère.

Nahman et son frère ont été invités au repas de Shabbat chez leurs voisins, et ils ont été poignardés par le mari de Dor Karsenti, qui a été aussi tuée avec ses deux fils Benjamin 8 mois et Joseph, deux ans . Le frère de Nahman a été épargné de ce saccage mais a été bléssé.

» C’était un ange. Un Tsadik qui le restera à jamais. Il n’a fait aucun péché dans ce monde, » a dit la mère . Ajoutant : «Aimez vos enfants et investissez en eux. Je ne pouvais pas croire à un tel drame. Nous devons nous concentrer sur notre mission et comprendre pourquoi nous sommes venus dans ce monde. »

Dor Karsenti et ses deux enfants de 8 mois et deux ans seront enterrés ce soir au cimetière à Migdal, la famille du tueur ne sera pas présente.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI