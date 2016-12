Naftali Bennett: « Ceux qui voteront aujourd’hui au Conseil de sécurité contre Israel sont aussi ceux qui soutiennent le terrorisme »

Le ministre Naftali Bennett a prononcé un discours concernant le vote aujourd’hui sur le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant l’avenir des constructions de maisons aux familles juives en Judée Samarie.

« Au lieu de se rassembler contre un génocide (Syrie), le Conseil des Nations Unies va aujourd’hui, dans une situation incompréhensible nous condamner et condamner notre existence. Nous sommes menacés par le Hamas, le Hezbollah et le Conseil de sécurité choisit de nous condamner « .

« Si vous levez votre main (lors du vote) contre Israël, vous soutenez le terrorisme, en soutenant les attaques du World Trade Center à New York et celles de Berlin . Tout ceux qui se réunissent pour nous condamner ne font rien contre un génocide qui se passe devant nos yeux préférant soutenir le terrorisme comme celui qui a attaqué les gens à Berlin, à l’aéroport ( de Bruxelles) et Orlando. J’espère que le bon sens va travailler », a ajouté Bennett.

