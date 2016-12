Naftali Bennett :  » L’ère de l’Etat palestinien prendre fin ce 20 janvier ( dés l’arrivée de Trump à la Maison Blanche) « 

Le ministre de l’Éducation Naftali Bennett, président du Parti religieux Habait Haiehudí (Bayit Yehudi), a refusé de se conformer aux récentes mises en garde du Premier ministre Benjamin Netanyahu de ne pas parler de l’annexion de territoires, réitérant son affirmation selon laquelle » l’ère de l’Etat palestinien a pris fin « .

Bennett a déclaré que le 20 Janvier lorsque le président élu Donald Trump entrera à la Maison Blanche, « la Palestine sera retirée de l’ordre du jour » et a appelé à la place « la loi [israélienne] sera imposée dans les régions de Judée et de Samarie. »

Aprés que le secrétaire d’État, John Kerry, a offert sa vision de la paix entre Israël et les Palestiniens, Bennett a déclaré: «Il a de bonnes intentions; mais son discours sur sa politique est totalement déconnectée de la réalité « .

Le ministre a déclaré que «le gouvernement israélien fera avancer un plan de la souveraineté sur [le règlement de] Ma’aleh Adumim au commencement» et a promis de promouvoir un programme pour faire en sorte que la loi israélienne va également imposer «la vallée du Jourdain, Ariel et Ofra, pour un demi-million de Juifs et soixante-dix mille Arabes. Dans le reste du territoire sera une autonomie palestinienne séparée, avec environ 1,2 millions d’Arabes et pas un seul Juif ».

« L’Etat d’Israël est sur le point de changer. Si nous imposons la loi dans la zone C, à un niveau stratégique l’image sera différente « , at-il ajouté.

Bennett a tenté de réfuter l’idée selon laquelle une solution à deux Etats a de meilleures perspectives pour la paix, réitérant que « Les Palestiniens ont déjà un Etat palestinien à Gaza. Ils ont choisi de faire Hamastan (un émirat du groupe terroriste Hamas). »

L’adjoint Michael Oren, le parti centriste Kulanu est d’accord avec l’analyse de Bennett sur le discours de John Kerry postulant sur la conception du chef sortant de la diplomatie américaine essentiellement pris au piège dans le passé.

« Il vit toujours dans les années nonante sans voir les changements qui ont eu lieu au Moyen-Orient, la deuxième Intifada, voit le retrait de Gaza à la suite des tirs massifs de roquettes », a déclaré l’ancien ambassadeur israélien aux Etats-Unis.

« Il n’y avait pas de propositions de paix, tels que ceux de [anciens Premiers ministres] Ehud Barak et Ehud Olmert, qui ont été rejetées par les Palestiniens? Pendant huit ans, ils ont refusé de siéger avec nous. Chaque jour, nous les répétons à venir nous parler sans conditions préalables « .

