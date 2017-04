Naftali Bennett élu à la tête du parti Habait Hayeoudi pour la troisième fois

Naftali Bennett continuera à servir en tant que président du parti après avoir remporté les élections primaires pour la direction du parti avec une côte d’approbation de 80,3%.

Le ministre de l’ Éducation Naftali Bennett a gagné hier soir (jeudi) les élections primaires de son parti et le dirigera dans les années à venir. Malgré les assauts des autres candidats qui ont annoncé une baisse du pourcentage de soutien pour lui, Bennett a remporté l’élection avec une grande marge.

La commission électorale a décidé de proroger la date de vote pendant une heure jusqu’à 23: 00. Avec la fermeture des pourcentages de vote représentant environ 50,67% des 15.000 électeurs.

Il convient de noter que hier soir, quand le taux de participation des électeurs a été faible, le quartier général de Bennett craignait un faible score et envoya un message spécial par WhatsApp vers les électeurs en leur demandant de ne pas punir et nuire à son pouvoir . Bennett a admis que la plupart des critiques étaient justifiées, et a promis de régler les problèmes.

Naftali Bennett a reagit et a dit: « Je remercie les électeurs de la maison juive pour me donner l’occasion de diriger le parti lors des prochaines élections. Qui a choisi de continuer la révolution. C’ est une tâche ardue. Je remercie tous les militants et sympathisants étonnants qui ont passé des nuits pour moi et pour nous tous. Aujourd’hui, nous avons posé la pierre angulaire de la façon de diriger le pays. Le choix n’est pas entre, le choix est sur le chemin « .

« La façon de maintenir la sécurité d’Israël sans compromis, pour maintenir l’identité juive, préserver l’unité et ouvrir les rangs. Celui qui croit en nos valeurs, cette maison est la sienne. Il y a de place pour tout le monde. Nous sommes ici sur votre chemin pour atteindre le leadership de l’Etat d’Israël, la révolution continue grâce à vous « .

Rabbi Itzhik Zaga a également commenté la victoire de Bennett et a dit qu’il « respecte les résultats des primaires. »



N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !