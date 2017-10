Naftali Bennett contre l’accord de réconciliation palestinienne: « C’est un gouvernement national de la terreur »

Le président du parti Habait Hayéhoudi a fortement critiqué l’accord de réconciliation entre l’organisation terroriste Hamas et le Fatah, et a clairement indiqué qu’ Israël ne peut l’accepter. ‘Nous ne serons pas partenaires dans le blanchiment du Hamas’, a déclaré le ministre Naftali Bennett. Le ministre de l’Education Naftali Bennett a déclaré qu’Israël ne pouvait pas accepter la réconciliation entre l’organisation terroriste du Hamas et le Fatah.

Sur Twitter, Bennett a publié l’image du chef adjoint du Hamas, qu’il a nommé un meurtrier de masse et a écrit:… « Hier, il a signé l’accord au nom du Hamas avec l’Autorité palestinienne, c’est celui aussi qui a planifié la mort des trois garçons il y a 3 ans, c’est un gouvernement du terrorisme national. Nous avons pas le droit et nous devons agir avec toute la force contre les meurtriers et ne pas être des partenaires silencieux dans le blanchiment du Hamas, et avoir des relations avec ceux qui encouragent le terrorisme ‘.

L’AFP a rapporté qu’ en vertu de l’accord, pas moins de 3000 policiers de l’Autorité palestinienne seront déployées à Gaza et les frontières d’Israël et de l’Egypte: ‘L’Autorité palestinienne restaurera la sécurité et la responsabilité civile’, a déclaré une source palestinienne.