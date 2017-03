Nadav Selah raconte en détail le massacre de sa famille : « Je les ai tués parce qu’ils sont des Amalécites (Amalek) »

Un acte d’accusation a été présenté aujourd’hui (jeudi) au tribunal de district de Nazareth contre Selah Nadav qui est accusé du meurtre de sa femme Dor Karsenti, ses deux enfants Joseph et Benjamin et le petit voisin Nachman Attia.

Suite à l’assassinat, le père de Dor est rentré, a remarqué ce qui se passait et a appelé la Police ; une patrouille est arrivée sur la scène et a retrouvé Nadav Selah près d’une oliveraie où il a avoué sur place en marmonnant « ils sont des Amalécites, ce sont des Amalécites » (Amalek).

Pendant son interrogatoire, de nombreux détails jusqu’ici interdits ont été autorisés à la publication.

Selon l’acte d’accusation, autour de 14 h 00, Dor Karsenti, la défunte épouse de l’accusé dans l’assassinat, était dans la cuisine de la maison, préparant le déjeuner, tandis que le petit Benjamin se trouvait dans son lit et que Nachman et Nathan Attia (les deux voisins) jouaient dans le salon avec Yossef.

L’accusé, armé de couteaux de chef de cuisine de la maison, selon l’acte d’accusation, se positionna devant Dor et commença à la poignarder avec différents couteaux dans différents endroits de son corps.

Dor le supplia de cesser et essaya de se défendre mais il poursuivit ses actions et la tua.

Nachman s’enfuit et essaya de sortir par une fenêtre de la maison mais sans succès. L’assassin continua et se dirigea vers Nathan puis commença à le poignarder avec des couteaux dans divers endroits de son corps dans le but de le tuer. Nathan le supplia de ne pas lui faire du mal et essaya de se défendre mais il continua à le poignarder.

À un moment donné, Nathan fit semblant de mourir dans l’espoir qu’il le laisserait, mais Nadav Selah continua à le poignarder devant les yeux de Nachman et son jeune fils Yossef à proximité.

Lors de l’accusation, il a déclaré : « Je leur ai tranché la gorge et les enfants suppliaient la pitié pour ne pas que je les tue. »

L’assassin commença à poignarder Nachman et Yossef en utilisant un couteau avec l’intention de les tuer. Nachman plaida avec l’accusé pour qu’il ne lui fasse pas de mal, il essaya de se protéger avec ses mains mais l’agresseur continua à le poignarder dans divers endroits de son corps jusqu’à ce qu’il soit en mesure de le maîtriser. Puis il jeta Nachman au bas d’un escalier menant au sous-sol de la maison.

L’assassin se dirigea alors vers Yossef et lui trancha la gorge avec un couteau. Puis il entra dans la chambre, prit son nouveau-né Benjamin âgé de dix mois et ouvrit sa gorge à l’aide de couteau.

Pendant tous ces moments de terreur, Nathan continua à faire le mort, mais à un certain moment il déplaça légèrement son corps. Nadav Selah, qui remarqua cela, alla vers Nathan et lui donna des coups de pied dans la tête pour être sûr qu’il soit mort. Par la suite, Nathan continua à se déplacer entre les morts. À ce stade, Nadav Selah était confiant d’avoir réussi à tuer tout le monde dans la maison. Nathan l’entendit.

Il entra ensuite dans sa chambre à coucher, changea ses vêtements et ses chaussures et fuit par la porte arrière de la maison. Nathan entendit l’accusé quitter la maison et se leva, se dirigea vers Dor et lui demanda si elle vivait. Ne recevant pas de réponse, Nathan se mit à pleurer, essaya de sortir par la porte d’entrée et quand il vit qu’elle était verrouillée, il ouvrit la fenêtre et quitta la maison.

Il marcha à quelques centaines de mètres de la rue principale où il arrêta une voiture qui passait et appela à l’aide. Nadav Selah a quitté la maison et a atteint une oliveraie à proximité. Le suspect a été arrêté et a admis les meurtres : « Ils sont des Amalécites et sont condamnés à mort. »

Pendant ce temps, Ethan, le père de Dor Karsenti, vivant à proximité, remarqua la fenêtre ouverte et l’horreur a débuté devant ses yeux : sa fille, ses deux petits-enfants et le fils du voisin se trouvant dans des mares de sang et morts. Ethan, ainsi que d’autres résidents, ont appelé la Police et la centrale de Police de Tibériade qui a arrêté l’assassin.

Immédiatement après son arrestation, il a avoué et a déclaré à la police : « Ils sont des Amalécites, ils sont des Amalécites. J’ai tué car ils étaient des Amalécites. »

Tout au long de l’enquête, il n’a pas versé une larme. Quand il a été informé qu’il était apte à subir son procès, son visage a soudainement changé et il a versé quelques larmes.

Lors d’un interrogatoire, il a dit : « Il y a sept mois j’ai fait un accident de véhicule et il est arrivé pour moi un miracle. Hachem m’a sauvé. L’accident est un accident bizarre. Je veux dire, à l’intérieur, la voiture a gelé et n’a pas reçu de coups. Je suis un miracle surnaturel. Depuis, le temps a passé jusqu’au jour de l’assassinat. Le jour de l’assassinat, on m’a demandé de faire l’acte. »

Et pour les attaques au couteau, il a ajouté : « J’ai ouvert un livre de psaumes et j’ai commencé à les poignarder sans dire un mot. »

L’acte d’accusation a été décrit étape par étape et révèle les horreurs de ce samedi 28 janvier 2017, où le père avait abattu un par un les membres de la famille et le jeune voisin lors du repas de Shabath en lisant les Psaumes.

Le second enfant du voisin de 10 ans était encore en vie et son témoignage a été un élément clé pour conclure une condamnation de Nadav Selah pour quatre cas d’assassinat et une tentative. S’il est reconnu coupable, il sera passible de quatre condamnations à perpétuité plus 20 ans de prison.

Suite à cela, il a été envoyé en observation psychiatrique à l’hôpital « Sha’ar Menashe ».

Le lendemain de l’assassinat, il a été décidé qu’il était apte à subir un procès malgré des propos aliénants et suggérant la folie : « Je suis un chat, j’ai commis l’adultère et je fume du cannabis tous les jours. »

La Police a dit : « Nous avons vérifié tous les antécédents familiaux de Dor ; sa mère a dit qu’elle avait une maison impeccable et qu’elle avait gardé sa dignité, avait éduqué les enfants et laissé entendre que tout allait bien. Ses parents les ont aidés financièrement. »

La Police a interrogé pendant des semaines des dizaines d’amis, la famille de l’assassin et les rabbins, essayant de comprendre si quelque chose avait provoqué l’assassinat terrible. « Nous avons trouvé la correspondance dans un de ses livres saints où il a été dit quelque chose sur les Amalécites », a ajouté la Police.