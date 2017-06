Qui n’a pas voulu faire hospitaliser en Israel, les nouveaux-nés décédés à Gaza : le Hamas ou le Fatah ?

Deux nouveau-nés sont décédés lundi et mardi à l’hôpital Shifa à Gaza, mais «aucune demande n’a été reçue de l’Autorité palestinienne à Israel » pour organiser leur traitement en Israël.

Les autorités de l’Autorité israélienne et palestinienne ont refusé mercredi une affirmation du ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne de Gaza selon laquelle Israël ainterdit aux nouveaux-nés de recevoir des soins médicaux urgents en dehors de la bande de Gaza.

Musab Ar’aeer et Bara Ghaban, qui sont nés avec des défauts cardiaques, sont décédés lundi et mardi, respectivement, à l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza. Les nouveau-nés avaient besoin de chirurgies cardiaques vivaces dans un hôpital en dehors de Gaza, a déclaré Alam Abu Hamda, directeur de soins néonatals de Shifa

Bassam al-Badri, un responsable du ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne chargée de coordonner les renvois médicaux à l’extérieur de Gaza, a affirmé mardi qu’Israël avait refusé les permis de sortie aux personnes accompagnant ces bébés, empêchant les bébés de quitter la bande de Gaza.

« L’occupation a refusé sous prétexte de sécurité », a déclaré Badri à Wafa, le site officiel de l’AP.

Toutefois, l’unité Coordonnatrice des activités gouvernementales dans les territoires, une branche du ministère de la Défense, a rejeté la demande de Badri, affirmant qu’ils n’ont pas reçu les demandes d’Ar’aeer ou de Ghaban.

« Aucune demande n’a été faite par l’Autorité palestinienne pour coordonner le traitement médical en Israël pour les nourrissons », a déclaré la COGAT dans une déclaration par courrier électronique.

Un responsable du ministère des Affaires civiles de l’AP a également nié la réclamation de Badri.

« Nous n’avons reçu aucune demande de permis pour Ar’aeer ou Ghaban », a déclaré le responsable. « J’ai vu la déclaration de Bassam. Je ne sais pas ce qu’il pensait, mais ce qu’il a dit n’est pas vrai. »

Le ministère des Affaires civiles est chargé de demander des permis de sortie pour les Gazaouis malades d’Israël.

Abu Hamda a déclaré que lui et les familles des bébés ont envoyé des demandes urgentes de parrainage au ministère de la Santé de l’AP une semaine avant la mort des bébés, mais n’ont jamais reçu de réponse.

Les demandes urgentes de renvoi ne prennent généralement pas plus de 48 heures pour approuver. Dans certains cas, ils sont approuvés en quelques heures.

Selon les médecins pour les droits de l’homme e Israël, le ministère de la Santé de l’AP a réduit le nombre de renvois qu’il approuve. La coordinatrice internationale de défense des intérêts de l’ONG, Dana Moss, a déclaré qu’en mai et en juin, le ministère a approuvé environ 10 entrées par jour. Elle a ajouté qu’elle a approuvé en moyenne plus de 2 040 références par mois en 2016.

Au cours des deux derniers mois, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, met en œuvre une série de mesures visant à faire pression sur le Hamas pour qu’il abandonne le contrôle de la bande de Gaza. Il a réduit les salaires des employés de l’AP basés à Gaza, réduit la quantité d’électricité israélienne fournie dans la région (en payant moins) et réduit les budgets médicaux. Il a défendu cette politique, en disant qu’il vise à mettre fin à la scission entre la Judée Samarie et la bande de Gaza.

« Nous cherchons à unifier nos terres et nos gens, et toutes les mesures que nous prenons visent en fait à mettre fin à cette division, ce qui va nuire à notre cause nationale », a déclaré Abbas à un journal japonais début juin.

Dans les déclarations officielles, le Hamas a décrit les décisions d’Abbas comme «arbitraires» et «dangereuses».

