Le mystérieux SDF parisien : « Merci à vous les Juifs d’avoir essayé de nous avertir »

Parfois les hommes et femmes qui vivent dans la rue et sans toit, ont bien plus d’objectivité que les hommes politiques au chaud dans leur bureau…

Cette étrange histoire, est celle d’un SDF qui a été arrêté par la police pour avoir tagué sur les murs d’une synagogue de Fontainebleau. Il n’a pas fait de croix gammées, ou des injures racistes mais bien au contraire, des compliments pour la perspicacité des Juifs, face au danger futur :

« Merci à vous les Juifs d’avoir essayé de nous avertir. Shalom à vous mes frères »

L’homme, âgé de 47 ans, a été interpellé en état d’ébriété et en possession de quelques grammes de résine de cannabis, puis placé en cellule de dégrisement, et il est reparti libre avec une convocation devant la justice pour septembre prochain.