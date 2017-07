Les musulmans devant le Mont du Temple : « Vous, les Juifs devaient savoir que l’armée de Mohamed est prête »

Il est écrit dans les livres des prophètes, que la venue du Messie se fera sentir par certains signes comme le refus des musulmans de quitter le Mont du temple, car ils sauront qu’à partir de ce moment, le mérite d’habiter Israël et ce site particulier qu’ils ont eu grâce à la circoncision se terminera et ils devront laisser cet endroit et tout Israël selon les frontières bibliques au peuple Hébreu, le peuple juif et israéliens de nos jours.

Il semble que ce paysage se dessine de plus en plus, mais pour en revenir à l’actualité, les protestations arabes à l’entrée du Mont du Temple par des dizaines de musulmans continuent encore aujourd’hui (lundi) pour soi-disant protester contre les mesures de sécurité israéliennes après l’attentat qui a tué deux policiers (par des musulmans !) Il n y a pas eu d’affrontements et d’arrestations mais la tension est vive dans la capitale israélienne.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

Cependant, la police souligne que des centaines de fidèles musulmans sont entrés sur le site ce matin, ainsi que des groupes de touristes et les juifs.

Abu Mohammed, l’un des musulmans qui est venu prier, en criant : « par le sang, nous reprendrons Al-Aqsa, et nous ne passerons pas l’inspection aux points de contrôle de l’occupation. »

Un autre a ajouté : « Notre position ne changera pas, nous n’accepterons aucune restriction à Al-Aqsa. Nous ne consentirons aucun changement. Si vous voulez que la vie ici continue avec calme, il faut rouvrir l’entrée et enlever les portes électroniques, les policiers armés.

Cet endroit est un lieu pour adorer Allah » ( sans ajouter que les tris terroristes musulmans ont tué deux policiers sur ce même lieu tant adoré… )

Un autre adorateur nommé Nzam Ali a rejoint la manifestation : « Juifs, vous devriez savoir que l’armée de Muhamad est prête. Nous allons nous asseoir ici, avec force. Nous ne consentirons aucun changement ici. Nos points forts sont notre force : l’Al-Aqsa est plus fort que tout le monde et l’occupation plus corruptrice. »

Ibrahim, qui est également venu au Mont du Temple, ce matin, pour protester contre la politique israélienne, a dit : « Vous avez planifié l’attaque, Israël a mis les armes et recruté ces personnes. Nous nous laisseront pas faire. Vous avez volé la souveraineté Al-Aqsa. »

« Nous appelons notre peuple à répondre à la force d’occupation sioniste ».

Pour la première fois depuis l’attaque sur le Mont du Temple de vendredi qui a tué deux policiers, les visites ont repris ce matin sur le lieu saint des juifs.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr