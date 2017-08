Les musulmans américains font appel aux Juifs pour augmenter la sécurité de leurs mosquées

Avec les crimes de haine islamophobes à la hausse, les leaders musulmans travaillent plus fort pour sécuriser leurs mosquées et leurs institutions. Certains se tournent vers des experts juifs pour obtenir de l’aide.

Quelques organisations juives ont établi des partenariats avec des groupes musulmans locaux et nationaux pour les conseiller sur les meilleures pratiques de sécurité et préconiser conjointement une législation plus forte sur les crimes haineux. La coopération entre les deux communautés, qui s’est développée à la fin de l’année dernière, se tourne vers les particularités de rester en sécurité dans un climat nerveux – comment prévenir les attaques et lutter contre les crimes haineux.

«Lorsque les gens commencent à se sentir en sécurité le shabbat ou pendant les services du dimanche ou du vendredi, cela peut constituer un ensemble de circonstances très compliqué et difficile», a déclaré Paul Goldenberg, directeur du Réseau de la communauté sécurisée, qui conseille les groupes et les institutions juives en matière de sécurité et travaille avec des institutions musulmanes, sikhs et chrétiennes pour élaborer des plans de sécurité. « Les groupes extrémistes se sont rendus compte que nos maisons de culte sont un talon d’Achille ».

Goldenberg a travaillé avec des groupes musulmans depuis des années, en les encadrant mais aussi former des relations avec les forces de l’ordre locales pour recevoir des subventions du ministère de la Sécurité intérieure afin de s’assurer que le personnel sait ce qu’il faut faire en cas d’attaque ou de menace. L’ADL et le Comité juif américain ont également travaillé avec des dirigeants et des institutions musulmanes pour faire un rapport, prévenir, réagir et poursuivre les crimes haineux.

Les musulmans et les juifs semblent avoir de bonnes raisons d’être vigilants. La Ligue anti-diffamation a signalé une augmentation de 34 pour cent des incidents antisémites en 2016 par rapport à 2015. Les attaques islamophobes ont augmenté de 67 pour cent de 2014 à 2015, selon les dernières statistiques du FBI et le nombre de groupes haïtiens anti-musulmans a presque triplé au cours de la dernière année, selon le Southern Poverty Law Center.

Les deux communautés ont subi des incidents de haine de haut niveau au cours des dernières semaines. Une mosquée du Minnesota a été bombardée au début du mois d’août, et le récent rassemblement de la suprématie blanche à Charlottesville a ciblé des juifs avec des slogans néonazis. L’Université Brandeis, une école juive non-syndicale, a reçu une menace à la bombe jeudi, mais il n’est pas clair si la menace était explicitement antisémite.

Certaines institutions juives ont commencé à former des plans de sécurité suite aux attentats du 11 septembre 2001 et SCN a été fondée trois ans plus tard. Les institutions juives à l’échelle du pays ont reçu plus de 100 menaces de bombes en 2017, dont la plupart sont venues en vagues au début de l’année. L’identité du principal ennemi de ces menaces, un homme israélo-américain de 19 ans, qui n’était pas connu depuis des mois, ce qui a amené les institutions à renforcer la sécurité, y compris celles qui ont embauché des gardes ou une entrée restreinte dans leurs bâtiments.

Les musulmans espèrent maintenant faire de même pour leurs mosquées et leurs installations.

Salam Al-Marayati, président du Conseil des affaires publiques musulmanes, a consulté Goldenberg pour la sécurité depuis 2011, mais il a déclaré que le travail a repris depuis l’élection présidentielle de novembre. Cette année, Goldenberg a fourni au conseil de Los Angeles un plan visant à sécuriser les mosquées de la région, y compris les meilleures pratiques en matière de coordination avec l’application de la loi et les procédures à suivre en cas d’urgence.

« Tout cela était inconnu de la communauté et, avec l’aide de Paul, il était connu », a déclaré Al-Marayati, en ce qui concerne les procédures de sécurité. « C’est mon objectif dans la vie: trouver l’homologue de Paul dans la communauté musulmane. Il a servi ce rôle à cause du manque de spécialiste de la sécurité. «

Les bureaux régionaux de l’ADL fournissent également aux mosquées locales des conseils similaires à ceux de SCN – comment établir des relations avec l’application de la loi, comment surveiller qui entre et quitte des bâtiments et les meilleurs moyens de diffuser des informations sur une menace ou une attaque.

Au cours de la dernière année, le bureau de Houston de l’ADL a tenu deux séances d’information avec la communauté musulmane locale, une pour les écoles et l’autre pour les institutions communautaires. En plus des meilleures pratiques de sécurité, le briefing de l’école a introduit les administrateurs dans les six écoles participantes avec les agents d’application de la loi locale.

« Les institutions juives passeront un peu plus de temps sur des choses spécifiques qui pourraient se produire lors de vacances spécifiques, mais toute institution religieuse peut être une cible », a déclaré Dena Marks, directrice associée du bureau de Houston. « Donc, beaucoup de ce que nous dirons aux dirigeants des institutions juives, nous le dirons aux leaders des institutions musulmanes, des institutions chrétiennes ».

Elise Jarvis, qui dirige les efforts de sécurité communautaire de l’ADL, a déclaré que l’une des meilleures façons d’améliorer la sécurité serait que les communautés musulmanes augmentent le signalement des crimes haineux à la police. Les Juifs souffrent actuellement du plus de crimes de haine de n’importe quel groupe religieux aux États-Unis, selon le FBI, mais Jarvis a déclaré que les musulmans pourraient éviter de signaler des crimes haineux en raison d’un manque de confiance dans l’application de la loi. Al-Marayati a déclaré que beaucoup de musulmans se renseignent sur « être traités comme des suspects ».

« Il y a des sous-déclarations dans l’ensemble », a déclaré Jarvis, qui a déclaré que si les communautés veillent à signaler les incidents, « les forces de l’ordre peuvent répondre et identifier celles qui sont derrière les crimes motivés par la haine ».

Le Conseil consultatif musulman-juif, un groupe de dirigeants religieux et communaux formé lors de l’élection présidentielle par le Comité juif américain et la Société islamique d’Amérique du Nord, a poussé à renforcer la législation sur les crimes haineux au niveau fédéral et au niveau local.

Robert Silverman, directeur américain des relations musulmanes et juives pour AJC, a déclaré que le nouveau chapitre de Dallas du Conseil consultatif examinerait comment s’opposer aux membres des milices privées qui se tiennent normalement à l’extérieur des synagogues et des mosquées brandissant leurs armes – quelque chose qui s’est également produit à Charlottesville Jour du rallye d’extrême droite. Le chapitre espère faire progresser la législation ou les règlements qui décourageront ce type de comportement.

Silverman a déclaré qu’une loi augmentant les punitions pour les crimes haineux empêcherait les bigots de passer de l’intimidation à la violence. Le conseil consultatif appuie la législation fédérale pour définir les attaques ou menaces sur les institutions religieuses religieuses en tant que crimes haineux.

« Si vous allez vandaliser la synagogue, et au lieu d’un délit, cela deviendra une peine de prison de cinq ans, ce qui enverra un message fort aux gens « , a déclaré M. Silverman. « Nous ne nous considérons pas tous comme des victimes. Nous nous organisons. «