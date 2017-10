Musique, Art et Nature: Suggestions de sortie pour  Hol Hamoed Souccot !

Souccot est connu pour ses festivals et ses événements qui se déroulent en abondance pendant les jours de Hol Hamoed à travers le pays, nous avons compilé pour vous quelques recommandations pour les activités pour les adultes et les enfants

Musique et culture :

Le Festival de théâtre Acco se tient pour la 38ème année consécutive. Le festival a ouvert ses portes samedi et durera jusqu’au mardi 10 octobre. Le festival comprendra des spectacles de théâtre, le théâtre de rue, le théâtre interactif, la danse, les spectacles, l’art vidéo, les spectacles musicaux, les expositions artistiques, les panneaux socio-culturels et les événements de plein air.

« Tamar Festival » accueille des spectacles chaque année par des artistes de renom en Israël à la lumière du paysage désertique du Conseil régional Tamar dans le Néguev, entre autres cette année , les spectacles se tiendront au pied et au sommet de Massada et d’ autres sites dans la région avec Dudu Tassa, Omar Adam, Ehud Banai et Barry Sakharov , Yishai Levi, Eviatar Banai, et plus encore.

Pour les enfants

ATELIER DE KIKON AU MUSÉE DE TIKOTIN D’ART JAPONAIS – HAIFA: Le musée offre aux enfants dès l’âge de cinq ans l’occasion de se renseigner sur les cerfs-volants japonais et un atelier créatif où les cerfs-volants sont conçus et décorés dans un style japonais traditionnel. Prix (adulte): 35 NIS.

L’exposition Coca-Cola Always Classic au port de Tel Aviv: La compagnie de Coca-Cola organise un événement pour toute la famille au Hangar 11. Pendant les vacances, l’exposition comprend une grande exposition par laquelle les visiteurs peuvent faire l’expérience du voyage dans le temps d’une manière unique. La zone d’exposition simule les rues, les magasins, les usines et les cinémas du siècle dernier jusqu’à nos jours. L’entrée est gratuite mais doit être préalablement enregistrée sur le site internet de la société.

Evénements Sukkot dans la vieille ville de Be’er Sheva: Pendant les jours intermédiaires de Sukkot , des expositions spéciales, des œuvres d’art et des visites guidées fascinantes auront lieu dans le quartier de la vieille ville. Les organisateurs offrent une vaste sélection d’activités pour les enfants, une foire américaine dans le complexe de locomotives et un atelier de batterie rythmique.

Nature et histoire

Le Festival des Olives à Ein Kamounim: Les participants recevront une visite guidée du verger, découvriront la culture de l’olivier, la cueillette d’olives et la préparation des olives marinées. En outre, les participants pourront profiter de l’alimentation de lait à base de chèvres, de la fabrication de pita dans le tabon, et plus encore. L’entrée est gratuite mais soumise à la pré-inscription.

Festival de l’ ancien port de Césarée: l’occasion de découvrir l’ancienne Césarée, la marche à travers la ville, découvrez la richesse architecturale, en explorant le marché romain, la promenade de bord de mer. Il y aura des spectacles musicaux, des acrobaties aériennes, des spectacles humoristiques de théâtre de la vie à Césarée pendant le règne du roi Hérode, adultes – NIS 39, enfants – NIS 24.

Le festival du paprika à Bethlehem de Galilée: un espace spécial pour l’atelier secret de paprika, une usine de paprika pour la culture à la maison, un atelier de paprika, une visite de tracteur dans les champs de culture et de prélèvement du paprika; Un bassin d’eau savonneuse et des bulles de savon, et une visite à pied des champs d’épices et du séchage au paprika. Frais d’entrée: 45/55 NIS.

Il existe de nombreux sites touristiques dans le Gush Etzion. Parmi les sites les plus populaires figurent les nombreux sentiers de randonnée en 4/4 VTT.

Voyage au mont Gerizim en Samarie: Pour Sukkot, vous êtes invités à rencontrer la soucca spécial de la communauté samaritaine sur le mont Gerizim en Samarie. Au cours de la tournée, nous rencontrerons des figures du passé, telles que Sunblat Building a Mikdash, Yotam Mishil Hashmalim, et entendre parler du monde fascinant de la communauté samaritaine qui vit dans le quartier adjacent au site de Kiryat Beit El. Tout au long de la journée, il y aura un atelier de cerf-volant pour un tarif nominal de 5 NIS .

Coût: adulte NIS 22, enfant NIS 10, personne âgée NIS 11. L’entrée comprend des visites et des spectacles.



« Célébrer 70 dans la Sukkah du Président avec nos Frères de la Diaspora »: La Résidence du Président à Jérusalem sera ouverte au public lundi entre 10h00 et 16h00, incluant une variété d’activités pour toute la famille, y compris une Sukkah volante, des cartes postales, qui raconte l’histoire du peuple juif, la création d’arbres généalogiques et plus encore.