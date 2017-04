Le Musée palestinien va ouvrir ses portes, mais n’a pas d’exposition à présenter

Le nouveau Musée palestinien à Ramallah est prêt à ouvrir ce mercredi après trois années de construction à hauteur de quelques 24 millions de dollars mais aucune pièce ne sera exposée pour les visiteurs.

Le spectacle que devait être le musée « Never Part » a été suspendu après une prise de bec entre le conseil et le Directeur du musée.

Le musée est toujours prêt à être inauguré, avec le président Mahmoud Abbas et d’autres dirigeants. Selon la porte-parole du musée, la cérémonie est prévue seulement pour célébrer l’achèvement de la construction.

Le président du musée, Omar al-Qattan, a déclaré au New York Times que l’ouverture en valait la peine, malgré l’absence d’exposition : « Symboliquement, elle est essentielle », dit-il.

« Never Part » veut se concentrer sur l’interprétation des artefacts représentant « l’expérience des réfugiés palestiniens, telles que des clés et des photographies ».

Le directeur déchu, Jack Persekian a déclaré au Times que la haute direction lui avait dit qu’il n’a pas assez soutenu l’exposition. « Peut-être qu’ils ne voulaient pas prendre un risque avec quelque chose qui est tellement imprévisible et donc incontrôlable », dit-il.

Le site Web du musée décrit « une institution indépendante dédiée à soutenir une culture palestinienne ouverte et dynamique à l’échelle nationale et internationale » qui « présente et coopère avec de nouvelles perspectives sur l’histoire palestinienne, la société et la culture et offre des espaces pour des entreprises créatives, des programmes éducatifs et la recherche innovatrice ».

Quant à ses objectifs, le site dit qu’ils vont

« contribuer à une scène culturelle palestinienne dynamique avec une présence nationale et internationale, capable de renforcer les liens entre les Palestiniens et les personnes intéressées par leur culture et leur histoire ».

