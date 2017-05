Netanyahou avant la venue de Trump : « Le mur du Kottel sera toujours israélien et Jérusalem notre capitale éternelle »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que la souveraineté israélienne sur les lieux saints de Jérusalem n’est pas à la négociation et a déclaré que la ville sera toujours la capitale israélienne, ce dimanche, quelques heures avant que le président américain Donald Trump arrive dans le pays.

Parlant à une foule qui comprenait le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman, Netanyahou a déclaré lors de la cérémonie marquant les 50 ans depuis la Guerre des Six jours de 1967, que Jérusalem n’a pas été conquise, mais plutôt libérée, faisant écho à une langue typiquement utilisée par le droit israélien.

« Il y a 50 ans, nous sommes retournés au cœur de notre capitale et de notre pays, il y a 50 ans, nous n’avons pas vaincu nous avons libéré », a-t-il déclaré.

« En luttant courageusement et avec la fierté de notre peuple, une fois encore, Jérusalem a été unie, et aujourd’hui, je dis d’une voix forte et claire, Jérusalem a toujours été et sera toujours la capitale d’Israël », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Netanyahou sont venus quelques jours après l’apparition d’une faille entre l’alliance américaine et israélienne, alors que l’administration Trump a refusé de reconnaître la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, y compris le mur du Kottel, considéré comme le site le plus saint où les juifs peuvent prier.

« Le Mont du Temple et le Mur de l’Ouest seront toujours sous la souveraineté israélienne », a déclaré Netanyahou à l’événement auquel ont assisté le président Reuven Rivlin, le président de la Knesset Yuli Edelstein et le président de la Cour suprême, Miriam Naor.

Trump, qui arrivera lundi et tiendra ses réunions avec Netanyahu et Rivlin, devrait visiter la vieille ville de Jérusalem et le mur, ce mardi, la toute première visite du site sacré par un président américain.

Selon les comptes, la Maison Blanche a refusé de permettre à Netanyahou ou à tout autre fonctionnaire israélien d’accompagner Trump lors de la visite, en disant que la zone n’appartenait pas à Israël.

Trump avait appelé la «capitale éternelle» d’Israël de Jérusalem et a promis de déménager l’ambassade des États-Unis en faisant la campagne pour la présidence, mais a depuis paru se retirer de ces positions.

« Le président Trump n’a pas encore décidé de déplacer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et n’a pas l’intention de prendre une décision sur cette question avant la visite », a déclaré un responsable américain au Times of Israel, la semaine dernière.

Netanyahou a déclaré qu’il attendait avec impatience la visite de Trump, l’appelant «un véritable ami d’Israël». Il a également appelé Friedman «le bon homme pour le bon endroit et avec le bon nom, dans la ville du roi David – Jérusalem».

Le discours de Netanyahou a lancé plusieurs jours d’événements marquant le 50ème anniversaire de la reprise d’Israël de Jérusalem en 1967.

Des milliers de Jérusalem ont inondé les rues entourant les murs de la vieille ville de la capitale pour regarder un spectacle sonore projeté sur les murs de pierre du 16ème siècle.

Netanyahou et Rivlin ont tous deux condamné le corps culturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’adoption d’une série de résolutions qui diminuent ou nient le lien juif avec Jérusalem et font référence à Israël comme puissance occupante.

« Nous continuerons à construire Jérusalem, notre capitale… notre capital éternel pour toujours », a déclaré Netanyahou, rejetant les rapports d’un gel de facto sur la construction dans les quartiers juifs à l’est de la ville.

Israël a annexé Jérusalem-Est en 1980, mais le mouvement n’a pas été reconnu à l’échelle internationale et la plupart des pays refusent de reconnaître une partie de la ville comme capitale d’Israël, affirmant que c’est une question qui devra être décidée dans les négociations avec les Palestiniens.

Le résident de longue date de Jérusalem, Rivlin, a également déclaré qu’Israël n’accepterait pas de diviser Jérusalem.

« Il y a ceux qui utiliseraient une solution de Salomon à Jérusalem », a déclaré Rivlin. Il a dénoncé toute tentative «chirurgicale» pour résoudre le conflit israélo-palestinien en cours avec une division de la ville dans le style du jugement feint du roi Salomon pour diviser un bébé contesté par deux mères. « Mais ceux qui effectueraient une opération chirurgicale dans la ville… Jérusalem est étranger à lui et il est un étranger », a déclaré Rivlin.

Le spectacle de son et de lumière sur les murs de l’époque ottomane de la vieille ville a suivi les remarques des politiciens.

Avec des feux d’artifice et des lasers éclairant le ciel nocturne, certains des artistes les plus connus d’Israël ont chanté une série de chansons pour et autour de Jérusalem.

Le chanteur Shuli Natan a chanté la chanson qui l’a fait un nom familier, la norme de 1967 Naomi Shemer, « Jerusalem chez Zahav ».

La journée de Jérusalem est marquée chaque année selon la date du calendrier hébraïque pour la réunification – 28ème d’Iyyar, cette année tombant mercredi.

IMPORTANT CETTE SEMAINE LIVRAISON DE BOUTARGUE :

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr