La municipalité de Jérusalem construit quatre nouveaux jardins pour chiens à Pisgat Zeev

La municipalité de Jérusalem est en train de construire quatre nouveaux jardins dédiés aux chiens à Pisgat Zeev.

Cette décision fait partie de la mise en place des politiques du maire, Nir Barkat qui a fait construire des terrains de jeux dans la ville, pour des dizaines de millions de shekels, qui comprendra le développement et la création de nouveaux jardins pour les chiens.

Cette décision fait partie d’un processus de planification qui a commencé à l’ hôtel de ville il y a quelques années, et a récemment commencé à effectuer le travail dans quatre jardins s’ajoutant aux 13 jardins existants dans toute la ville en faveur des propriétaires à quatre pattes.

Noter que l’emplacement des jardins et la planification a été faite sous la supervision des gestionnaires de la communauté et la participation du public.

Il y aura dans ces parcs, une pelouse, des bancs, des endroits ombragés, des poubelles, et l’ installation d’équipements pour faire courir les chiens et l’installation d’une fontaine.

Le quatrième jardin est situé à l’est de Pisgat Zeev , en outre, la municipalité prévoit dans les prochaines années de construire 10 autres jardins pour chiens.

Les jardins dispersés se trouvent dans les quartiers de Shimon Hatsadik, Beit Hakerem, Gilo, la Colline française et d’autres arrivent…

Le travail de conception de développement et la construction est effectué par le département horticole de la municipalité de Jérusalem, Moriah et le département du logement responsable de la construction et le développement de la région.

L’investissement s’élève à environ un million de shekels.