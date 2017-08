Municipalité australienne:  » Ne nous reprochez pas d’interdire la construction d’une synagogue à cause du terrorisme »

Un conseil municipal dans une banlieue de la plus grande ville d’Australie a déclaré qu’il n’était pas responsable de la décision d’interdire la construction d’une synagogue parce qu’elle pourrait devenir la cible d’une attaque terroriste.

Dans un communiqué publié vendredi, le Conseil Waverley a affirmé que la décision de rejeter la construction d’une synagogue a été prise par un tribunal local d’utilisation des terres, qui a déclaré que la congrégation n’avait pas abordé les problèmes de sécurité .

« Waverley Council n’a pas refusé cette demande de construction », a déclaré le conseil.

La congrégation de Chabad, connue sous le nom d’Amis des Réfugiés d’Europe de l’Est, ou FREE, a cherché à construire une synagogue près de la célèbre plage de Bondi, en banlieue de Sydney. Selon eux, le refus a pour motif qu’elle posait un «risque potentiel pour les utilisateurs et les autres membres du grand public», et donc une récompense pour le terrorisme.

Selon le conseil, FREE a soumis un rapport d’analyse de risque préparé par un consultant en contre-terrorisme dans le cadre de sa demande de construction. Le rapport décrit un certain nombre de risques potentiels et de menaces pour la synagogue. Le conseil a noté que FREE a demandé une décision de la Cour du Land et de l’Environnement, qui a statué que les risques potentiels n’étaient pas suffisamment abordés.

« La communauté de Waverley est enrichie par nos diverses confessions et lieux de culte, y compris nos synagogues », a déclaré le conseil dans sa déclaration. « Le Conseil de Waverley a une solide histoire de partenariats avec la communauté juive et continuera à travailler en étroite collaboration avec elle et les organisations juives ».

L’un des trois conseillers juifs de Waverley, Leon Goltsman, a déclaré : « Le dossier montre exactement combien ce conseil fait réellement pour la communauté juive, et il est pénible de voir la façon dont les médias traditionnels sont si prompts à sauter sur une histoire sans d’abord rechercher les faits. »

Les dirigeants de la communauté ont néanmoins été choqués par la décision, et un porte-parole de FREE l’a qualifié de «sans précédent».

« Ses implications sont énormes », a déclaré le porte-parole, Rabbi Yehoram Ulman, à news.com.au. « Cela implique essentiellement qu’aucune organisation juive ne devrait pouvoir exister dans les zones résidentielles. Ils doivent étouffer l’existence et l’activité juives à Sydney et créent un précédent pour l’ensemble de l’Australie et, par extension, récompensent le terrorisme « .